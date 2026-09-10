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PAULISTA

Paulista recebe Caravana Esportiva na Praia do Janga neste sábado (12)

Programação gratuita começa às 5h30 e terá corrida, funcional, dança, boxe e jiu-jitsu

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Evento é gratuito e terá início às 5h30Evento é gratuito e terá início às 5h30 - Foto: Divulgação/SEEPA

A Praia do Janga, em Paulista, recebe neste sábado (12) uma edição da Caravana Esportiva, com atividades gratuitas de corrida, treinamento funcional, dança, boxe e jiu-jitsu. A programação começa às 5h30, em frente ao Boteco do Caranguejo.

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A primeira atividade será o aulão de corrida, às 5h30. Na sequência, às 6h30, haverá uma aula de treinamento funcional, com exercícios voltados para força, resistência, mobilidade e condicionamento físico.

A partir das 7h30, o público poderá participar de atividades de dança, boxe e jiu-jitsu. As ações são abertas a moradores e visitantes que estiverem na orla do município.

A programação é promovida pela Secretaria de Educação e Esportes do Paulista (SEEPA) e tem participação gratuita. Não há necessidade de inscrição prévia.

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