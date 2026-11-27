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PAULISTA Paulista recebe encontro de Juremeiros e Juremeiras neste sábado (28) Evento ocorre no Ecoparque das Paineiras, das 15h às 21h, com palestras, apresentações e feirinhas

O Ecoparque das Paineiras, localizado em Paulista, recebe, neste sábado (28), das 15h às 21h, o IV Encontro de Juremeiros e Juremeiras.

A iniciativa reúne representantes dos povos de terreiro, lideranças religiosas, movimentos sociais e grupos culturais para programação voltada à valorização da Jurema Sagrada e das tradições afro-indígenas.



Atividades

A programação começa às 15h, com a recepção do público. Às 15h30, serão realizadas palestras com Dani Rodrigues, da Rede de Mulheres Negras, e Vanessa Siqueira, do Movimento Sociocultural Manajé.

Às 16h25, haverá uma solenidade de homenagem às lideranças, com a entrega do Diploma YBYTU NHE’E ao Reino do Bom Florar, de Alhandra (PB). Na sequência, o público poderá acompanhar as apresentações do Grupo Flor Que se Cheira, Grupo Chinelo de Pau e Maracatu Nação Camaleão.

Na parte da noite, a partir de 18h20, será realizada a Grande Gira Coletiva da Jurema Sagrada, com participação especial do grupo de percussão Dobrando o Couro.

O encontro também contará com atividades durante todo o evento, incluindo a Feirinha de Economia Solidária, com artesanato, gastronomia e afroempreendedorismo, além do Espaço Curumim, dedicado ao público infantil.

Feirinhas de economia solidária, com artesanato, gastronomia e afroempreendedorismo estarão espalhadas pelo local | Foto: Divulgação

A programação infantil terá recreação afro com a Turma do Tio Antony, além de oficinas de musicalização e coreografias rítmicas conduzidas por Emerson Dias, coreógrafo, musicista e mestre.

Com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura do Paulista, o evento contribui para o fortalecimento da memória, da resistência e do reconhecimento dos povos de terreiro, reafirmando a importância das tradições afro-indígenas na identidade cultural do município.

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