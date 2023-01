Paulista recebe mutirão de prevenção à hanseniase nesta terça (31)

A- A+

Mutirão de serviços com foco na prevenção à hanseníase será realizado nesta terça-feira (31) das 9h às 16h, na Unidade de Saúde da Família (USF) Paratibe, que fica perto do campo do Mangueirão, em Paulista, Região Metropolitana do Recife.



O mutirão, organizado pela ONG NHR Brasil em parceria com a Secretaria de Saúde do Paulista, contemplará serviços gratuitos de avaliação médica para a hanseníase e esclarecimento sobre os direitos das pessoas afetadas pela doença. O atendimento será por ordem de chegada e é oferecido a moradores do município.



Também haveá atividades do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) e exibição de teatro de fantoches.



A doença

Também conhecida como lepra, a hanseníase é uma das 20 doenças tropicais que a OMS considera negligenciadas. Causada pelo bacilo Mycobacterium leprae, a doença, que é transmissível, ataca a pele e os nervos periféricos, com sequelas potencialmente muito graves.



A lepra tem um período de incubação muito longo, de até 20 anos, favorecendo o atraso no diagnóstico, durante o qual a doença pode continuar a infectar pessoas próximas - a transmissão é por meio de gotículas de saliva eliminadas na fala, tosse e espirro. Há décadas, existe um tratamento médico baseado em três antibióticos.

Veja também

Crise no Peru Sem turistas, Machu Picchu está em "queda livre" após protestos no Peru