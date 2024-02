Paulista recebe seis pedidos para instalação de lonas em áreas de risco por conta das chuvas

A- A+

Com as fortes chuvas que afetam Pernambuco na manhã desta sexta-feira (16), no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, uma família ficou desalojada por conta do risco de tombamento de árvore sobre sua residência, no bairro de Jaraguana.



As informações são da Defesa Civil do município, que revelou ainda que, por meio do seu serviço de atendimento à população, recebeu seis pedidos de instalação de lonas de proteção em áreas de barreiras, no bairros da Mirueira e Vila Torres Galvão.

Segundo a agente da Defesa Civil de Paulista, Cíntia Silva, a própria família fez o pedido para uma vistoria da autarquia. "A família fica preocupada, porque tava chovendo muito e eles viam que a árvore podia tombar. Ao todo, três pessoas moram na casa. Quando chegamos, elas estavam na casa do vizinho nos aguardando. Elas também fizeram um cadastro com a nossa Assistência Social. Estamos tentando um caminhão para fazer o deslocamento delas para a casa de parentes", explicou.

Já sobre os pedidos de lonas, todos foram feitos em áreas já monitoradas pela Defesa Civil, informou o município. "A própria população entrou em contato com a gente. Nós vamos fazer a visita hoje à tarde para avaliar se será necessário instalar as lonas", completou Cíntia Silva.

Desde o início das chuvas, Paulista vem sofrendo com quedas de árvores, como aponta o balanço oficial da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado. Ainda na manhã desta sexta-feira, também foi registrado o rompimento do teto de um posto de combustíveis no bairro de Paratibe, além de algumas barracas que viraram com as fortes ventanias na Feira Livre da área.

"Faremos a interdição do posto. Ele estava abandonado e faremos a vistoria após o almoço, já que tivemos mais ocorrências na parte da manhã por conta de três quedas de árvores. Também vamos fazer o isolamento da área para impedir que mais pessoas entrem no local", completou a agente da Defesa Civil de Paulista.

Quem tiver a necessidade de reportar algum problema por conta das chuvas em Paulista deve ligar para o número 153, da Central Integrada de Segurança (CIS) ou através do WhatsApp 8133717992. A Defesa Civil do município também pode ser acionada através do WhatsApp 81997840260.

