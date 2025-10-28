A- A+

RESGATE Em Paulista, recém-nascida de oito dias é salva por policiais militares após engasgo A criança foi encaminhada até a UPA do bairro Jardim Paulista, onde foi atendida por uma médica pediatra

Policiais militares que integram o 17º BPM realizaram nesta terça-feira (28) o salvamento de uma recém-nascida de apenas oito dias.

Sem respirar, a criança apresentava uma coloração arroxeada na pele e estava com os pais em um carro.

Ao avistar a viatura, que realizava rondas pelo bairro Aurora, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), os responsáveis realizaram um pedido de socorro.

Diante da situação, os policiais colocaram a criança imediatamente na viatura e constataram que ela apresentava poucos sinais vitais.

>> Engasgo em bebês e crianças: o que fazer?

Os militares iniciaram de pronto o procedimento de tapotagem, que consiste em posicionar o bebê de bruços e aplicar leves palmadas nas costas para estimular a respiração.

Após alguns minutos de manobra, a recém-nascida começou a chorar.

A criança foi encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Jardim Paulista, também em Paulista, onde foi atendida por uma médica pediatra.

Criança foi levada até a UPA Paulista, localizada no bairro de Jardim Paulista | Foto: UPA Paulista/Divulgação

Após exames preliminares, constatou que a criança estava estável. A bebê permaneceu na unidade hospitalar para a realização de avaliações mais detalhadas.

Veja também