Paulista registra nascimento de quase 130 tartarugas

Um total de 128 de filhotes de tartaruga de pente ("Eretmochelys imbricata") nasceu nessa quinta-feira (13) em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.



O nascimento e a caminhada dos animais rumo ao mar Praia de Enseadinha, no bairro do Janga, na manhã de ontem, foram registrados pela Projeto de Monitoramento e Conservação de Tartarugas Marinhas no município, que monitorou desde a desova até a eclosão dos ovos.

Segundo equipe do projeto, "moradores da região e frequentadores da praia ficaram encantados ao acompanhar o nascimento dos filhotes".



A equipe orienta que é para entrar em contato imadiato com a Secretaria Executiva de Meio Ambiente caso de se encontre animais silvestres ou marinhos precisando de resgate ou mortos ou presencie alguma tartaruga marinha desovando na costa do litoral do município, ou ainda nascimento de filhotes da espécie marinha.



A pessoa pode entrar em contato pelo número de WhatsApp (81) 99836-9947 ou por meio dos canais oficiais da Prefeitura do Paulista, entre eles, o site www.paulista.pe.gov.br, e o endereço de Instagram: @prefeiturapaulistape. O público também pode ligar para o fone 153, da Guarda Municipal.

