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meio ambiente Paulista registra nascimento recorde de 315 filhotes de tartaruga-de-pente na praia de Enseadinha Nascimento coletivo ocorreu após 55 dias de incubação

A praia de Enseadinha, no Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, registrou o nascimento de 315 filhotes de tartaruga-de-pente, quantidade considerada inédita na temporada reprodutiva 2025-2026.

Após 55 dias de incubação, os ovos eclodiram sob acompanhamento da equipe técnica do Núcleo de Sustentabilidade Urbana (NSU), ligado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

315 filhotes de tartaruga-de-pente nascem na praia de Enseadinha | Foto: Semma/Cortesia

315 filhotes de tartaruga-de-pente nascem na praia de Enseadinha | Foto: Semma/Cortesia

315 filhotes de tartaruga-de-pente nascem na praia de Enseadinha | Foto: Semma/Cortesia

O nascimento coletivo, vindo de três ninhos monitorados, aconteceu no sábado (4).



Atualmente, cerca de 44 ninhos estão sendo monitorados ao longo do litoral de Paulista, com maior concentração em Enseadinha.



Segundo o município, a iniciativa busca promover a proteção, conservação e recuperação das populações de tartarugas marinhas e seus habitats.

“Por meio do Projeto de Monitoramento e Conservação das Tartarugas Marinhas em Paulista, a equipe técnica e pesquisadores realizam a identificação, proteção e acompanhamento dos ninhos ao longo do litoral, promovendo também educação ambiental junto à população”, afirmou a diretora ambiental do NSU, a bióloga Rayza Brasileiro.

A prefeitura de Paulista orienta que, ao avistar uma tartaruga desovando ou filhotes se deslocando para o mar, é fundamental manter distância e evitar o uso de luzes artificiais, que podem desorientar os animais.

A população deve acionar o NSU no WhatsApp (81) 99836-9947 ou relatar a informação à Guarda Civil Municipal, por meio do número 153.

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