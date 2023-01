A- A+

Região Metropolitana do Recife Paulista retoma agendamento da vacina contra a Covid-19 para crianças de 3 e 4 anos As vacinas serão aplicadas às quartas e sextas-feiras, das 9h às 16h, no Paulista North Way Shopping

A Prefeitura de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, retomou o agendamento da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para crianças de 3 e 4 anos.



Os pais ou responsáveis devem fazer a marcação via internet, no link disponibilizado pela Coordenação do Programa Nacional de Imunização (PNI).



As vacinas serão aplicadas às quartas e sextas-feiras, das 9h às 16h, no Paulista North Way Shopping, no Centro da cidade, onde também é possível fazer o agendamento presencialmente.



O imunizante desse público estava suspenso desde novembro de 2022, devido ao esgotamento do estoque e ao não envio, por parte do Ministério da Saúde (MS), de novas remessas da CoronaVac, única vacina permitida para a faixa etária.



Na última semana, o Estado recebeu 46 mil novas doses da vacina, que foram destribuídas para os municípios iniciarem a aplicação.



No dia agendado, é necessário apresentar Certidão de Nascimento ou RG, além de CPF ou Cartão SUS da criança; RG do responsável e comprovante de residência.



O esquema vacinal desse grupo é feito em duas doses, com intervalo de 28 dias. A vacina usada é a mesma aplicada nos adultos.

Veja também

Opinião A encantadora Joinville acolhe jornalistas de turismo