Imunização infantil Paulista retoma vacinação contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos; confira o cronograma A programação para este público segue um cronograma, que especifica o local de acordo com o dia da semana, sem a necessidade de agendamento

Com o envio, por parte do Ministério da Saúde, de novas doses da vacina contra a Covid-19, a Prefeitura de Paulista retoma a imunização das crianças de 5 a 11 anos. A partir desta quinta-feira (2), os imunizantes estarão nas unidades de saúde.

A programação para este público segue o mesmo cronograma de vacinação do público adulto, que especifica o local de acordo com o dia da semana, sem a necessidade de agendamento. O atendimento é das 8h às 16h.

É preciso apresentar Certidão de Nascimento ou RG da criança, CPF ou Cartão SUS da criança, RG do responsável, comprovante de residência e cartão de vacinação da Covid-19 com as doses anteriores registradas.

Confira abaixo os locais de vacinação conforme o dia da semana:

Cronograma Vacina Covid-19 by Folha de Pernambuco on Scribd

