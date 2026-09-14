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Região Metropolitana do Recife

Paulista: suspeitos de roubar veículo são presos após colidirem em carros, moto e poste durante fuga

Dupla foi presa com um revólver calibre .32, com cinco munições, sendo duas intactas e três deflagradas

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Durante a tentativa de fuga, os suspeitos colidiram com três carros, uma motocicleta e um poste, deixando o condutor da moto feridoDurante a tentativa de fuga, os suspeitos colidiram com três carros, uma motocicleta e um poste, deixando o condutor da moto ferido - Foto: PMPE/Divulgação

Uma dupla suspeita de roubar um carro foi presa após colidir com quatro veículos durante tentativa de fuga no bairro de Maranguape I, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, na noite do último sábado (12).

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 17º BPM receberam informações sobre o roubo de um veículo e, após diligências, localizaram o carro nas proximidades do shopping da cidade.

Foi iniciada uma perseguição e, durante a tentativa de fuga, os suspeitos colidiram com três carros, uma motocicleta e um poste, deixando o condutor da moto ferido.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista.

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Os homens foram alcançados e presos suspeitos de roubo de veículo, dano e lesão corporal. Com eles, os policiais encontraram um revólver calibre .32, com cinco munições, sendo duas intactas e três deflagradas.

"Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Plantão do Paulista para as medidas cabíveis", afirmou a PMPE.

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