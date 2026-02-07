Sáb, 07 de Fevereiro

CHUVAS

Paulista tem maior acumulado de chuvas na manhã deste sábado (7); alerta da Apac segue válido

Atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan) provoca as precipitações no estado

Radar da Apac mostra formação de nuvens no estadoRadar da Apac mostra formação de nuvens no estado - Foto: Apac/Reprodução

A cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), registrou o maior acumulado de chuvas de Pernambuco nas 12 horas contadas até 7h deste sábado (7).

O valor de 39,14 mm foi medido pela estação da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) do bairro do Janga. Também em Paulista, a estação de Maria Farinha registrou 35,23 mm.

Os acumulados moderados ratificam o alerta de chuvas emitido pela Apac ainda na sexta-feira (6). De acordo com a agência, a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan) provoca as precipitações no estado.

O alerta da Apac é de nível amarelo, considerado o mais baixo, e vale ao longo deste sábado em todas as regiões de Pernambuco: RMR, Zona da Mata Norte e Sul, Agreste e Sertão.

O monitoramento da Apac ainda mostra acumulados de 33,06 mm em Igarassu, também na RMR; 19,4 mm em Goiana, na Mata Norte; 16,56 mm, em Olinda, na RMR; e 13,23 mm na estação do Torreão, Zona Oeste do Recife.

Além da Apac, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alertas de chuvas para o estado — parte de nível amarelo e parte de nível laranja.

