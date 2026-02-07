Paulista tem maior acumulado de chuvas na manhã deste sábado (7); alerta da Apac segue válido
Atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan) provoca as precipitações no estado
A cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), registrou o maior acumulado de chuvas de Pernambuco nas 12 horas contadas até 7h deste sábado (7).
O valor de 39,14 mm foi medido pela estação da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) do bairro do Janga. Também em Paulista, a estação de Maria Farinha registrou 35,23 mm.
Os acumulados moderados ratificam o alerta de chuvas emitido pela Apac ainda na sexta-feira (6). De acordo com a agência, a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan) provoca as precipitações no estado.
O alerta da Apac é de nível amarelo, considerado o mais baixo, e vale ao longo deste sábado em todas as regiões de Pernambuco: RMR, Zona da Mata Norte e Sul, Agreste e Sertão.
O monitoramento da Apac ainda mostra acumulados de 33,06 mm em Igarassu, também na RMR; 19,4 mm em Goiana, na Mata Norte; 16,56 mm, em Olinda, na RMR; e 13,23 mm na estação do Torreão, Zona Oeste do Recife.
Além da Apac, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alertas de chuvas para o estado — parte de nível amarelo e parte de nível laranja.