A- A+

PERNAMBUCO Paulista terá Vara de Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Proposta foi autorizada de forma unânime. Vara de Olinda deixa de ter jurisdição em Paulista

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) aprovou a transformação do 1º Juizado Criminal da Capital em uma nova Vara de Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a ser instalada na cidade de Paulista.

O presidente do Tribunal, desembargador Ricardo Paes Barreto, apresentou o projeto.

O parecer favorável da Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno (Cojuri), dado na última segunda-feira (13), teve relatoria do desembargador Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho.

De forma unânime, a proposta foi autorizada pelas desembargadoras e pelos desembargadores presentes no pleno realizado pela manhã.



Com a criação da nova unidade, haverá ainda alteração da competência da Vara de Enfrentamento de Violência Doméstica e Familiar de Olinda, que deixará de ter jurisdição em Paulista.

A transformação de unidades está prevista no artigo 1º da Lei Complementar Estadual nº 500, de 5 de julho de 2022, que autoriza a alteração da competência e da denominação das unidades judiciárias por resolução do pleno do TJPE.

Após a aprovação do projeto, o desembargador Ricardo Paes Barreto, enfatizou que a nova unidade precisava ser criada para intensificar o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra mulheres em Paulista.

“Não seria possível criar uma unidade sem comprometimento orçamentário. Então a solução exigiu a transformação de um juizado criminal da capital com baixa distribuição de processos em uma nova Vara de Enfrentamento de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher”, afirmou o magistrado.

"A criação da Vara de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher na comarca de Paulista reflete toda a preocupação e compromisso da presidência do TJPE, da Corregedoria e da Coordenadoria da Mulher com o acompanhamento sistemático do número de processos em todo o estado, ampliando o acesso e a proteção da mulher e otimizando a prestação jurisdicional", declarou a coordenadora da Mulher do TJPE, desembargadora Daisy Maria de Andrade Costa Pereira.

Em breve, a Presidência do TJPE vai definir o juiz ou a juíza titular, a composição da equipe de servidores e o endereço da nova unidade. Essas informações serão objeto de ato normativo a ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe).

Com informações da assessoria

Veja também