Ter, 14 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça14/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PERNAMBUCO

Paulista terá Vara de Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Proposta foi autorizada de forma unânime. Vara de Olinda deixa de ter jurisdição em Paulista

Reportar Erro
Transformação foi aprovada na última segunda (13)Transformação foi aprovada na última segunda (13) - Foto: Ivaldo Régis/Ascom TJPE

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) aprovou a transformação do 1º Juizado Criminal da Capital em uma nova Vara de Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a ser instalada na cidade de Paulista.

O presidente do Tribunal, desembargador Ricardo Paes Barreto, apresentou o projeto.

O parecer favorável da Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno (Cojuri), dado na última segunda-feira (13), teve relatoria do desembargador Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho.

De forma unânime, a proposta foi autorizada pelas desembargadoras e pelos desembargadores presentes no pleno realizado pela manhã.  
  
Com a criação da nova unidade, haverá ainda alteração da competência da Vara de Enfrentamento de Violência Doméstica e Familiar de Olinda, que deixará de ter jurisdição em Paulista.

A transformação de unidades está prevista no artigo 1º da Lei Complementar Estadual nº 500, de 5 de julho de 2022, que autoriza a alteração da competência e da denominação das unidades judiciárias por resolução do pleno do TJPE.  

Leia também

• Com vagas ilimitadas, TJPE abre inscrições para casamentos coletivos em Goiana

• TJPE define que acordos extrajudiciais custarão metade do valor

• Prefeitura do Recife e TJPE realizam casamento coletivo gratuito para 100 casais em outubro

Após a aprovação do projeto, o desembargador Ricardo Paes Barreto, enfatizou que a nova unidade precisava ser criada para intensificar o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra mulheres em Paulista.

“Não seria possível criar uma unidade sem comprometimento orçamentário. Então a solução exigiu a transformação de um juizado criminal da capital com baixa distribuição de processos em uma nova Vara de Enfrentamento de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher”, afirmou o magistrado. 

"A criação da Vara de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher na comarca de Paulista reflete toda a preocupação e compromisso da presidência do TJPE, da Corregedoria e da Coordenadoria da Mulher com o acompanhamento sistemático do número de processos em todo o estado, ampliando o acesso e a proteção da mulher e otimizando a prestação jurisdicional", declarou a coordenadora da Mulher do TJPE, desembargadora Daisy Maria de Andrade Costa Pereira. 

Em breve, a Presidência do TJPE vai definir o juiz ou a juíza titular, a composição da equipe de servidores e o endereço da nova unidade. Essas informações serão objeto de ato normativo a ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe). 

Com informações da assessoria

Reportar Erro

Veja também

Newsletter