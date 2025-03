A- A+

Região Metropolitana do Recife Paulista: vazamento de gás de cozinha provoca incêndio em casa no Janga e deixa uma pessoa ferida Caso aconteceu na tarde desta terça-feira (18), na rua Manoel Herculano Pessoa

Um vazamento de gás de cozinha (GLP) provocou um incêndio em uma casa no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Uma pessoa ficou ferida.



O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (18), na rua Manoel Herculano Pessoa.



Segundo o Corpo de Bombeiros, sete viaturas foram enviadas ao local, sendo uma de busca e salvamento, duas de auto comando operacional, um caminhão de incêndio, uma ambulância e uma dupla de motorresgate.

Uma vítima, que não teve o nome, sexo e idade divulgados, sofreu queimaduras e foi socorrida por populares, sendo escoltada por uma equipe de motorresgate até uma unidade de saúde não informada.



A Defesa Civil também foi acionada para avaliar a estrutura do imóvel.

Veja também