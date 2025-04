A- A+

Região Metropolitana do Recife Paulista: veículo capota e atinge loja de galeria na avenida Cláudio Gueiros Leite Sinistro de trânsito ocorreu na noite dessa quinta-feira (3)

Um veículo capotou e atingiu um estabelecimento comercial em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

O sinistro de trânsito ocorreu na noite dessa quinta-feira (3), na avenida Cláudio Gueiros Leite, uma das principais vias entre os bairros de Pau Amarelo e Janga.

O motorista teria perdido o controle do veículo, que acabou capotando e atingindo a loja de uma galeria. O local estava fechado no momento do acidente.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro virado na entrada do estabelecimento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado para a ocorrência de capotamento às 22h05.

Ao chegar ao local, o paciente já havia sido removido da área. O Corpo de Bombeiros também esteve no local, mas não chegaram a atuar diante da ausência da vítima.

Não há informações sobre a identidade do condutor do carro envolvido no acidente.

Veja também