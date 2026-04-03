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Estreia Paulo Dalla Nora estreia coluna na Folha de Pernambuco Espaço será dedicado a apontar caminhos que Brasil e Europa podem trilhar juntos, em meio às dificuldades impostas pelos Estados Unidos

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A Folha de Pernambuco estreia, a partir do próximo sábado (4), a coluna Telescópio Lisboa Connection. Assinada pelo economista Paulo Dalla Nora, o espaço será dedicado a apontar caminhos que Brasil e Europa podem trilhar juntos, em meio às dificuldades impostas pelos Estados Unidos.

A coluna será publicada quinzenalmente, sempre aos sábados, na edição impressa do jornal Folha de Pernambuco. O conteúdo também conta com uma versão semanal em vídeo, postado sempre às sextas-feiras no perfil do instagram da Folha de Pernambuco, em colaboração com o Lisboa Connection, o Amado Mundo e com Dalla Nora. O primeiro post, que já foi ao ar na última semana, tratou sobre o avanço do Brasil na indústria de defesa com a apresentação do F-39 Gripen, primeiro caça supersônico montado no país.





Para o economista, a coluna surge com a importância de mostrar esse novo momento vivido pelo Brasil e pela Europa, em meio a política internacional adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Trump está bagunçando todas as relações internacionais. Os Estados Unidos hoje tem uma posição confrontacionista. A coluna veio dessa percepção que a relação do Brasil com a Europa ia passar por um período de muito mais reaproximação. Então vamos ter mais cooperação de defesa, mais comércio, mais cooperação com as universidades, com as empresas. A gente tem que fortalecer nossos laços”, explicou.

Dalla Nora aponta ainda que Brasil e Europa já têm um bom histórico de cooperação. Ele cita que, apesar da China ser o maior comprador de produtos brasileiros, é o Velho Continente quem investe mais no país.

“A gente fala que a China é o maior comprador de produtos brasileiros. É verdade, mas a Europa é a que mais investe diretamente. Investe em empresas, em aeroportos, em fábricas, na área de varejo, supermercado. Esta semana teve a concessão de um aeroporto galeão no Rio de Janeiro, que foi uma empresa espanhola. Então já é uma tradição antiga, mas a gente achou que isso ia ter que ser muito mais fortalecido, porque os dois lados precisam”, afirma.

Pernambuco

Além de tratar sobre a relação entre Brasil e Europa, Dalla Nora também pretende abordar como Pernambuco vem dialogando com o Velho Continente e quais são as perspectivas de novas oportunidades para o estado e a população.

“No caso da coluna, vamos dar um pouco a dimensão de Pernambuco, como o estado pode se aproveitar desse novo momento da relação; para pessoas, do ponto de vista da oportunidade de trabalho; para empresas, do ponto de vista da oportunidade de explorar o mercado europeu; para estudantes que querem estudar. A gente vai ter um fluxo muito maior nesse sentido”, avalia.

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