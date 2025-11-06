Qui, 06 de Novembro

LUTO

Paulo Frateschi, ex-deputado do PT, morre esfaqueado pelo próprio filho

Frateschi foi socorrido para o Hospital das Clínicas, em parada cardiorrespiratória, mas não resistiu aos ferimentos

Paulo Frateschi, ex-deputado do PTPaulo Frateschi, ex-deputado do PT - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ex-deputado do PT Paulo Frateschi morreu após ser esfaqueado pelo próprio filho na manhã desta quinta-feira, 6, de acordo com a Polícia Militar de São Paulo. Ele foi socorrido para o Hospital das Clínicas, em parada cardiorrespiratória, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada pela assessoria do partido.

Conforme a PM, equipes foram acionadas para atendimento de uma ocorrência de agressão na Rua Ponta Porã, no bairro da Lapa, zona oeste da capital.

Amigo pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dirigente histórico do partido, ele já tinha perdido dois filhos em acidentes de carro.

Segundo a PM, no local, o filho, em surto, teria agredido o próprio pai com golpes de arma branca, atingindo-o na região da cabeça e do braço. A mãe tentou intervir e também sofreu ferimentos leves. O autor do crime foi contido e conduzido ao 91º DP para providências legais.
 

