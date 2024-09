Paulo Freire ganha selo e carimbo em homenagem dos Correios; veja arte

A- A+

Paulo Freire será homenageado com um selo e carimbo comemorativos dos Correios, na próxima quinta-feira (19). O lançamento acontece simultaneamente em São Paulo e no Recife, cidade natal do educador e filósofo.

Na capital pernambucana, o evento vai ocorrer na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), às 18h30. O evento integra a abertura do XII Colóquio Internacional Paulo Freire, em parceria com o Centro Paulo Freire - Estudos e Pesquisas. Já na cidade paulista, a cerimônia vai ser realizada na Câmara Municipal, a partir das 19h30.

A arte do selo usa técnica inspirada nas obras de artistas populares, expressas em gravuras da literatura de cordel. Paulo Freire é representado como camponês, portando estandarte, no qual está escrito um dos muitos conceitos freirianos, o “Inédito Viável”. "Parece contradição, porém é mais um neologismo dele para fazer a sociedade pensar: Inédito, isto é, nunca aconteceu; mas Viável, porque é possível fazer acontecer", explicou os Correios, a respeito da escolha.

O desenho foi feito com tinta nanquim e colorido digitalmente. Com tiragem de 96 mil selos, a peça está disponível nas principais agências dos Correios no País e na loja virtual, ao valor de R$ 2,55 (primeiro porte de carta). Confira, abaixo, a arte produzida.

Arte utilizada para selo dos Correios em homenagem a Paulo Freire. - Foto: Correios/Divulgação

Contribuição de Paulo Freire

Nascido em 19 de setembro de 1921, no Recife, Paulo Freire deu início à trajetória na filosofia educacional em 1958, na tese de concurso para a Universidade do Recife. Mais tarde, atuou como professor de História e Filosofia da Educação na mesma instituição e suas primeiras experiências de alfabetização vieram em Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1963.



Paulo Freire foi reconhecido mundialmente pela sua práxis educativa. Além de ter seu o adotado por muitas instituições, ele é cidadão honorário de várias cidades no Brasil e no exterior. Recebeu também o título de doutor Honoris Causa por mais de 40 universidades, tanto nacionais, como a Unicamp e a PUC-SP, quanto estrangeiras, como as Universidades de Genebra, Madri e Lisboa. Foi, ainda, ganhador do “Prêmio Rei Balduíno para o Desenvolvimento” (Bélgica, 1980), do “Prêmio UNESCO da Educação para a Paz” (1986) e do “Prêmio Andres Bello”, da Organização dos Estados Americanos, como Educador dos Continentes (1992), entre outros.



Em seus trabalhos, ele identificou a alfabetização como um processo de conscientização, capacitando o oprimido tanto para a aquisição dos instrumentos de leitura e escrita quanto para a sua libertação.



Freire chegar a ser exilado no Chile durante a Ditadura Militar e, em 1969, trabalhou como professor na Universidade de Harvard. Durante a década de 1970, foi consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Mundial das Igrejas, na Suíça, atuando também na consultoria educacional de vários governos, principalmente na África. Nos anos 1980, lecionou na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Em 1989, tornou-se secretário de Educação no município de São Paulo, implementando uma educação pública, popular e democrática.



Paulo Freire faleceu em 2 de maio de 1997 em São Paulo, vítima de um infarto agudo do miocárdio. O Acervo Paulo Freire, mantido no Centro de Referência Paulo Freire pelo Instituto Paulo Freire, é reconhecido pelo Programa Memória do Mundo, da Unesco, em âmbito nacional, América Latina e Caribe e, em 2017, recebeu o título de patrimônio documental da humanidade.

Veja também

PERU Acidente de ônibus deixa 30 turistas feridos em Machu Picchu