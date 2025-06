A- A+

'A DISTÂNCIA DO SONHO' Paulo Magnus: biografia do CEO que impacta 100 milhões de brasileiros será lançada no Recife Evento de lançamento acontece na próxima segunda-feira (30), na Zona Sul da cidade

Nascido na pequena cidade de Dom Pedro de Alcântara, no interior do Rio Grande do Sul, Paulo Magnus perdeu o pai aos 13 anos e construiu a própria carreira, que começou no campo e vendedor de leite, tendo migrado, tempo depois, para o mercado da saúde a partir de um cargo no setor de faturamento de um hospital.

Biografia será lançada na próxima segunda-feira (30) | Foto: Divulgação

Hoje, o executivo, radicado em Pernambuco, é referência como fundador e CEO da MV, maior empresa de tecnologia para gestão hospitalar da América Latina, e um case global no setor de saúde digital.

Para contar em detalhes essa história, o executivo lança a sua biografia na próxima segunda-feira (30), na sede da MV, localizada no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, cidade da sede operacional da empresa, responsável pelo desenvolvimento das tecnologias utilizadas em 12 países.

O livro "A Distância de Um Sonho" apresenta um caminho cheio de desafios e situações inusitadas, mas com diversos pontos altos, como o momento em que Paulo desenvolveu um de seus produtos com a Apple, no Vale do Silício.

As 348 páginas escritas pela jornalista e escritora Silvia Bessa também apresentam o lado filantrópico do CEO. Um dos destaques é o apoio direto às Obras Sociais Irmã Dulce, fundadas pela religiosa com quem ele manteve uma relação muito próxima nos últimos anos da sua vida. No final da década de 1980, Paulo Magnus conheceu Irmã Dulce durante uma visita a Salvador.

Impressionado com a força dela, ele se colocou à disposição para atuar na gestão do Hospital Santo Antônio, uma das instituições mantidas pela obra, e foi um parceiro decisivo para viabilizar o credenciamento do hospital junto ao INAMPS, sistema de saúde anterior ao SUS em meio a crises financeiras.

A publicação também mostra como o executivo mobilizou a MV em ações humanitárias na pandemia de Covid-19 e durante as enchentes históricas de 2024 no Rio Grande do Sul.

“Paulo Magnus é prova de que, com propósito, estratégia e coragem, um menino do interior pode construir um império. Sua história inspira novas gerações de empreendedores a atravessarem suas próprias tempestades e chegarem ao outro lado com visão, impacto social e, sobretudo, humanidade. O livro mostra muito bem como ele transformou dificuldades em combustível para construir uma das maiores referências do setor”, conta Silvia Bessa.

Além da jornada pessoal, o livro também oferece reflexões sobre gestão, inovação e o papel social das healthtechs no novo cenário da economia da saúde, pautadas pela história da MV.

Fundada por Paulo em 1987, no Rio Grande do Sul, a empresa ultrapassou fronteiras: está presente em 11 países além do Brasil, com clientes em Angola, Peru, Panamá, Uruguai, Argentina, Equador, Paraguai, República Dominicana, Costa Rica e Guatemala.

No Brasil, é responsável pela gestão de mais de 1.400 hospitais, 178 mil leitos e soluções que impactam a vida de 100 milhões de brasileiros.

Em 2024, a empresa teve faturamento estimado de R$ 638 milhões, com expectativa de atingir R$1 bilhão até 2027. A MV foi avaliada em R$ 4 bilhões em 2020 e opera com 25% de margem líquida, reinvestindo outros 25% em pesquisa, desenvolvimento e aquisições.

Além da MV, Paulo construiu um ecossistema para a saúde, que tem 12 empresas integradas com foco em soluções para saúde digital e medicina preventiva.

“Na tecnologia, o mar se abre e se fecha muito rápido e, se você não souber manobrar, afunda. É preciso coragem para se reinventar e humildade para começar de novo quantas vezes for preciso. Eu sei que nunca fiz nada sozinho, sempre construí tudo ao lado de quem acreditava no mesmo sonho”, diz Paulo Magnus.

