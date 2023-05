Paulo Moura lança livro sobre universo político; Eduardo Monteiro e autoridades prestigiam

A- A+

Políticos, autoridades e empresários participaram na noite desta segunda-feira (8) do lançamento do livro “Inteligência Política e Estratégias nas Campanhas Eleitorais” (Editora Vozes), escrito pelo estrategista político Paulo Moura.

Presidente do Grupo EQM (do qual faz parte a Folha de Pernambuco), Eduardo Monteiro prestigiou o evento, que ocorreu no foyer do Empresarial JCPM, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.

Com mais de 20 anos de experiência na área política e reconhecido por desenvolver campanhas eleitorais bem-sucedidas no Brasil e no mundo, Moura venceu quatro edições do Reed Awards, o maior prêmio do Marketing Político Internacional.

Também foi eleito um dos 100 estrategistas políticos mais influentes do mundo (COMPOL/USA 2017). As histórias que o levaram a toda essa expertise estão descritas nas páginas da obra, que terá toda a renda revertida para o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC).

Durante o lançamento, o autor explicou o conceito norteador da publicação, escrita para todos aqueles que se interessam pelo universo político e por experiências de vida.

“Inteligência Política tem tudo a ver com a sensibilidade, com a velocidade de avaliar cenários e tomar as decisões mais apropriadas para alcançar o resultado. O livro é baseado em três pilares: o marketing, a estratégia e a comunicação. É um livro de leitura fácil, uma obra que tem um embasamento teórico, mas também uma vivência de quem já atua no mercado por 20 anos”, comentou.

A cientista política Priscila Lapa, que compartilha uma amizade de quase 15 anos com o estrategista, assina o prefácio da obra.

“O principal diferencial do livro é que ele junta conhecimento acadêmico, conhecimento estruturado, validado cientificamente, com muita prática de quem vive as campanhas verdadeiramente. Então, é um livro que junta conhecimento e prática, mas foge de ser um manual. Ele tem uma fórmula muito inovadora quando alia toda essa parte estruturada do livro, mas com muito caso, com muito bastidor. É uma leitura leve, cheia de referências e a pessoa aprende muito quando termina de ler a obra”, analisou.

Entre os políticos presentes no evento estavam os deputados estaduais João Paulo (PT) e Dani Portela (PSOL). “Pelo autor, nós entendemos que é uma obra muito boa, justamente num momento onde a gente precisa debater a inteligência na política. E hoje, nesse mundo novo, com a inteligência artificial, eu acredito que é muito importante se ler para se atualizar, para se implementar mais informações da nossa atividade política’, disse o parlamentar.

“A gente está fazendo a análise de um livro que vai tratar de campanhas. E eu acho que a gente vem inaugurando uma nova forma de fazer política. Pernambuco traz nomes expressivos dessa forma de fazer política. E como a gente pode usar os nossos saberes que são diversos para que a gente faça política que se aproxime mais das pessoas? Eu quero que as pessoas vejam a política não como uma coisa distante, uma coisa que você não gosta, mas que entendam que política é tudo, é o nosso cotidiano”, pontuou Dani.

O evento de lançamento contou, ainda, com uma roda de conversa entre o autor, a cientista política Priscila Lapa e o publicitário Edson Martins, que também contribuiu com a obra. Sob a mediação do jornalista Pedro Lins, os especialistas debateram sobre o processo de produção do livro e sobre os aspectos pessoais vivenciados na trajetória de Paulo Moura e que perpassam a obra.

Veja também

Folha Pet Gato reencontra tutora após dez anos desaparecido