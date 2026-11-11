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Internacional Paz "não se faz apenas com mão dura", adverte Nobel Santos a presidente da Colômbia Regiões isoladas da Colômbia enfrentam atualmente a pior ofensiva dos grupos armados, contra os quais o presidente de direita De la Espriella lançou uma operação sob o lema "túmulo ou prisão"

O ex-presidente colombiano e vencedor do Prêmio Nobel da Paz Juan Manuel Santos advertiu nesta quarta-feira (11) o presidente Abelardo de la Espriella de que a paz "não se faz apenas com mão dura", a poucos dias do décimo aniversário do acordo que desmobilizou a antiga guerrilha das Farc.

Regiões isoladas da Colômbia enfrentam atualmente a pior ofensiva dos grupos armados, contra os quais o presidente de direita De la Espriella lançou uma operação sob o lema "túmulo ou prisão".

No poder há três meses, De la Espriella descartou qualquer possibilidade de diálogo com os grupos armados.

"Se quiser recuperar a segurança, precisa recuperar o controle do território (...) isso não se faz apenas com mão dura, com bombardeios", disse Santos durante a apresentação de um relatório da Defensoria do Povo sobre o acordo de paz. O órgão é responsável pela defesa dos direitos humanos no país.

Também pediu ao presidente que implemente o pacto assinado em novembro de 2016. "Presidente, não perca esta oportunidade", afirmou.

O ex-presidente Santos (2010-2018), firme defensor do acordo alcançado durante seu governo e pelo qual recebeu o Prêmio Nobel da Paz, lamentou que esse instrumento seja "alvo de ataques e campanhas de desinformação".

Ex-guerrilheiros assassinados

O acordo reduziu significativamente a violência de um dos conflitos mais cruéis das Américas, que voltou a se intensificar nos últimos anos.

O relatório apresentado nesta quarta-feira pela Defensoria do Povo revela que 521 ex-guerrilheiros que aderiram ao acordo de paz foram assassinados desde sua assinatura, há quase dez anos.

Segundo o órgão, os assassinatos de ex-guerrilheiros aumentaram 38,5% no ano passado, em um momento em que o país bate seu próprio recorde mundial de produção de cocaína.

No mesmo evento, o ex-presidente de direita Iván Duque (2018-2022) questionou as condenações da Jurisdição Especial para a Paz (JEP), que julga os crimes mais graves do conflito.

O tribunal criado pelo acordo estabelece penas alternativas à prisão para aqueles que confessarem seus crimes, repararem os danos causados às vítimas e se comprometerem a não voltar à violência.

"Se nós, como colombianos, não podemos ter o direito de cobrar da JEP, já que não vimos condenações exemplares dos principais responsáveis, então para que construímos essa instituição?", disse Duque.

Ele foi imediatamente interrompido por vaias de alguns participantes, que gritaram "mentiroso!".

Viver "sem ameaças"

A Defensoria do Povo advertiu que os principais responsáveis pelos assassinatos de ex-combatentes são narcotraficantes e rebeldes que se afastaram do acordo de paz e hoje disputam violentamente o controle das economias ilícitas.

"A paz exige que as pessoas que deixaram as armas possam continuar seus projetos de vida sem ameaças; que as vítimas recebam justiça e reparação", afirma o relatório.

Apesar da perseguição, cerca de 11 mil dos mais de 14.100 ex-combatentes que aderiram ao acordo continuam cumprindo seus compromissos.

O pacto permitiu que uma força camponesa que pegou em armas sob a influência do comunismo entregasse seus fuzis em troca do direito de participar da política e da garantia de representação no Congresso por oito anos.

A Defensoria pede que os processos em andamento não sejam "interrompidos" e que os avanços alcançados não sejam "enfraquecidos" neste país marcado por um conflito armado de seis décadas.

Durante a apresentação do relatório, a defensora do povo, Iris Marín, fez críticas ao Executivo.

"Sem dúvida, sentimos falta do governo, mas ele faz parte da discussão, mesmo que não esteja presente", disse Marín, referindo-se à ausência de De la Espriella no evento.

O relatório também aponta um aumento de 740% nos deslocamentos forçados entre 2017 e 2025.

Além disso, destaca "atrasos" na reparação às vítimas e profundas desigualdades.

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