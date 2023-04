A- A+

POLÍCIA PC prende cinco suspeitos por roubo de equipamentos eletrônicos de telefonia e internet A quadrilha atuava em quatro estados do Nordeste: Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte

A Polícia Civil divulgou detalhes, nesta quarta (19), de uma operação que prendeu cinco pessoas envolvidas num esquema ilegal de venda de componentes eletrônicos, sendo descobertos aqui no Recife.

Na investigação, a PC identificou uma organização criminosa que roubava equipamentos para transmissão de sinal de telefonia e internet em quatro estados do Nordeste: Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Contando com um prejuízo para as empresas avaliado em R$ 15 milhões, de acordo com a Polícia Civil pernambucana.

Dentre as cinco pessoas presas, estão um gerente e dois funcionários de um depósito clandestino que funcionava no Centro do Recife como ponto de armazenamento e venda de equipamentos roubados. Os outros dois detidos faziam o transporte das cargas de forma ilegal, que eram furtadas em Alagoas, distribuidas nos demais estado nordestinos, e vendidas para pessoas em São Paulo, segundo o Delegado João Paulo de Andrade.

“Nesse veículo, havia 500 placas. Descobrimos que esse material era levado para um depósito e reciclado. Os componentes eram vendidos para pessoas em São Paulo”, disse o delegado.

Na última terça (18), os policiais encontraram o depósito clandestino, que ficava na Rua Imperial, no bairro de São José, área central do Recife. No local, os agentes localizaram 22 sacos com os componentes eletrônicos. Ao todo, foram apreendidas 16 toneladas de placas.

Os presos foram autuados em flagrante, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife, por comprar ou transportar produto de crime e permitir o repasse ou venda dos equipamentos. A pena prevista é de um a quatro anos de prisão e multa.

