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Sertão

PCPE conclui inquérito e divulga foto de homem suspeito de matar motorista de caminhão em Petrolina

Crime aconteceu no último dia 11 de abril, no bairro Cohab Massangano

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Jacelino Alves da Silva, de 44 anos, está foragidoJacelino Alves da Silva, de 44 anos, está foragido - Foto: PCPE/Divulgação

A Polícia Civil de Pernambuco divulgou a foto do homem suspeito de matar um motorista de caminhão durante discussão de trânsito em Petrolina, no Sertão do estado.

O crime aconteceu no último dia 11 de abril, no bairro Cohab Massangano e foi gravado por uma câmera de segurança. A vítima foi identificada como Sidney Farias Lopes, de 48 anos.

As imagens mostram o momento em que o motorista estaciona o caminhão em frente à empresa onde trabalhava como entregador de água mineral e desce para falar com o suspeito, quando é surpreendido por tiros.

Caso aconteceu no último dia 11 de abril | Foto: Redes Sociais/Reprodução

O autor dos tiros, que teve a foto divulgada pela polícia nesta quinta-feira (16), é Jacelino Alves da Silva, de 44 anos. Contra ele foi expedido um mandado de prisão que está em aberto. O homem encontra-se foragido da Justiça.

Segundo a PCPE, a 25ª Delegacia de Homicídios de Petrolina concluiu as investigações do inquérito policial que apurou o homicídio.

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A investigação foi coordenada pelos delegados Gabriel Sapucaia, Neilson Albuquerque e Bruno Paixão, que, com o apoio de suas equipes, realizaram diligências, resultando na elucidação da dinâmica criminosa.

"Após as diligências realizadas, procedeu-se ao indiciamento do investigado pela prática do crime de homicídio qualificado, em razão de motivo fútil e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo", destacou a PCPE.

Com a divulgação da foto do suspeito, a Polícia Civil pede que informações sobre o homem sejam repassadas pelo número (87) 3866.6781. O anonimato é garantido.

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