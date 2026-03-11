A- A+

LATROCÍNIO Polícia detalha apreensão de adolescente envolvido no assassinato de motorista por aplicativo O menor de idade é residente do município de Ipojuca e veio ao Recife pela segunda vez quando participou do crime

Um adolescente de 17 anos, suspeito de participar do latrocínio que resultou na morte de um motorista por aplicativo em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, foi apreendido no município de Toritama, no Agreste do Estado, na terça-feira (10).

Os detalhes foram apresentados na manhã desta quarta-feira (11) pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), no Centro do Recife, durante uma coletiva de imprensa.

As informações foram divulgadas pelos delegados: Cláudio Neto, gestor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP); Natália Tatagiba, titular da 5ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH); Paulo Dias, adjunto do Diretoria Integrada Especializada (Diresp); e pelo Tenente Coronel Marcos Vasconcelos, do 11º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

De acordo com eles, o suspeito morava com o pai no distrito de Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e tinha vindo ao Recife pela segunda vez, quando participou do crime ao lado de Cosme Victor Cândido Nascimento, de 29 anos.

A delegada Natália Tatagiba, da 5ª DPH, explicou que os suspeitos confessaram que o crime teria sido uma tentativa de assalto que resultou no latrocínio que, na terça-feira (3) da semana passada, tirou a vida de Victor Dantolli de Fontes Souza, motorista de aplicativo de apenas 36 anos.

“Eles foram para roubar a vítima e se aproveitaram daquela situação oportuna, com o carro parado, para realizar o assalto. Cosme confessou o latrocínio mas alega que atirou sem querer devido ao movimento do carro, disse que quando o carro se moveu, o revólver, que estava engatilhado, teria batido na janela, acertando a vítima, que infelizmente foi atingida na altura do pescoço e faleceu”, explicou.

