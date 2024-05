PCPE e CPRH descobrem extração ilegal de pedra de cantaria às margens da BR-232, em Bezerros

A- A+

Trinta e três trabalhadores que exerciam a extração ilegal de pedra de cantaria em um terreno às margens da BR-232, no Agreste, foram detidos durante operação da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

A corporação iniciou as investigações após a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) apontar a prática de crime ambiental no local, com a extração ilegal de minério, e deflagrou a operação "Pedra de Cantaria".

No terreno de aproximadamente 19 hectares da Pedreira Mirim, em Encruzilhada de São João, distrito de Bezerros, grupos de trabalhadores exerciam a atividade de extração ilegal da pedra, com usurpação de minério da união.

No local, foram encontrados 33 trabalhadores realizando a atividade ilegal | Foto: PCPE/Divulgação

Ao chegar ao local, policiais e agentes da CPRH, divididos em três equipes, constataram a degradação ambiental e os trabalhadores em plena atividade.

"Foram observados caminhões caçamba para carregamento dessas pedras, retroescavadeira, pás, cunhas, marteletes, pólvora, fios, machados, marretas, e mais de 30 trabalhadores usando ferramentas e maquinários", afirmou a PCPE.

No terreno, também foram encontrados explosivos, que passaram por perícias do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) Esquadrão Antibombas.

A PCPE informou que 33 trabalhadores clandestinos foram detidos e conduzidos para a Delegacias de Caruaru, no Agreste. A CPRH estabelecerá multas a serem aplicadas aos responsáveis.

