A- A+

esclarecimentos PCPE esclarece que checagem preliminar não configurou investigação formal de aliados de João Campos Sobre a checagem preliminar, a corporação afirma que não identificou elementos indiciários mínimos que justificassem a abertura de investigação criminal formal

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) diz ser incorreta a interpretação de que a corporação tenha admitido realizar monitoramento indevido de aliados do prefeito do Recife, João Campos, sem investigação formal, informação que repercute na imprensa desde a quinta-feira (5).

"A não instauração de inquérito policial decorre, justamente, do resultado da apuração preliminar realizada a partir de denúncia anônima. Por exigência legal, denúncias anônimas passam, inicialmente, por uma verificação de verossimilhança, etapa técnica preliminar e há décadas consolidada nas polícias judiciárias, antes de qualquer medida investigativa formal", destacou a PCPE.

Sobre a checagem preliminar, a corporação afirma que não identificou elementos indiciários mínimos que justificassem a abertura de investigação criminal formal e que os procedimentos adotados observaram os parâmetros legais e operacionais aplicáveis às fases de inteligência e de verificação preliminar, compatíveis com práticas adotadas por forças de segurança de todo o país.

"O ofício mencionado na reportagem não reconhece, portanto, qualquer ilegalidade, tampouco aponta irregularidades nas diligências realizadas. É importante esclarecer, por fim, que a atividade de inteligência e a verificação preliminar de informações não se confundem com a investigação criminal formal, nem resultam, por si sós, na necessidade de instauração de inquérito policial. Tratam-se aquelas de etapas técnicas de triagem de informações, voltadas à proteção do interesse público e à prevenção de ilícitos, sem produção de juízo acusatório ou imputação de prática ilícita a qualquer pessoa", informou a PCPE.

Por fim, a Polícia Civil de Pernambuco reafirmou a legalidade, a transparência e o compromisso institucional na condução de suas atividades, pautadas pelo respeito às normas vigentes e aos direitos fundamentais.

"A Instituição informa, ainda, que todas as informações pertinentes estão sendo prestadas ao Ministério Público, nos termos da Constituição Federal, no exercício do controle externo da atividade policial", ressaltou a corporação.

Confira a nota na íntegra:

É incorreta a interpretação de que “a Polícia Civil de Pernambuco admite ter realizado monitoramento indevido de aliados do prefeito João Campos sem investigação formal”, conforme afirma reportagem publicada pela imprensa, em 5 de fevereiro de 2026.

A não instauração de inquérito policial decorre, justamente, do resultado da apuração preliminar realizada a partir de denúncia anônima. Por exigência legal, denúncias anônimas passam, inicialmente, por uma verificação de verossimilhança, etapa técnica preliminar e há décadas consolidada nas polícias judiciárias, antes de qualquer medida investigativa formal.

No caso em questão, a checagem preliminar não identificou elementos indiciários mínimos que justificassem a abertura de investigação criminal formal.

O ofício mencionado na reportagem não reconhece, portanto, qualquer ilegalidade, tampouco aponta irregularidades nas diligências realizadas; ao contrário: o documento registra que os procedimentos adotados observaram os parâmetros legais e operacionais aplicáveis às fases de inteligência e de verificação preliminar, compatíveis com práticas adotadas por forças de segurança de todo o país.

É importante esclarecer, por fim, que a atividade de inteligência e a verificação preliminar de informações não se confundem com a investigação criminal formal, nem resultam, por si sós, na necessidade de instauração de inquérito policial. Tratam-se aquelas de etapas técnicas de triagem de informações, voltadas à proteção do interesse público e à prevenção de ilícitos, sem produção de juízo acusatório ou imputação de prática ilícita a qualquer pessoa.

A Polícia Civil de Pernambuco reafirma a legalidade, a transparência e o compromisso institucional na condução de suas atividades, sempre pautadas pelo respeito às normas vigentes e aos direitos fundamentais. A Instituição informa, ainda, que todas as informações pertinentes estão sendo prestadas ao Ministério Público, nos termos da Constituição Federal, no exercício do controle externo da atividade policial.

Veja também