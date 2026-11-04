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Prisão PCPE prende homem envolvido em morte de jovem que teve corpo queimado, em agosto, no Recife Maria Luíza da Silva Cabral tinha 19 anos e foi encontrada às margens da BR-101, no bairro de Passarinho

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) anunciou, nesta quarta-feira (4), a prisão de um homem envolvido na morte de Maria Luíza da Silva Cabral, de 19 anos. Ela foi encontrada morta no fim de agosto com o corpo parcialmente queimado em uma área de mata às margens da BR-101, no bairro de Passarinho, na Zona Norte do Recife.

O homem preso foi identificado como Lucialdo de Oliveira Lira. Ele foi detido na Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco. Ainda segundo a Polícia Civil, o crime contou com a participação de três pessoas. Um segundo suspeito, identificado como Victor Tavares Henrique da Silva, está foragido.

De acordo com a delegada Vanessa Rodrigues, responsável pela investigação, Lucialdo estava com a jovem e Victor na noite do crime. Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento no bairro do Arruda, na Zona Norte da capital, ajudaram a polícia a reconstruir a dinâmica dos acontecimentos.

“Os três entram juntos no bar, os três permanecem juntos no bar e os três saem juntos do bar por volta de meia-noite e meia”, explicou em coletiva concedida à imprensa.

Apesar da prisão, a Polícia Civil ainda não aponta o homem detido como mandante do assassinato. Lucialdo seria segurança e motorista de Victor. Segundo Vanessa Rodrigues, o principal elo entre Maria Luíza e os investigados seria Victor, empresário com quem a jovem mantinha um relacionamento.

“Essa pessoa que foi presa estava no momento dos fatos, mas a gente não pode dizer que, de fato, ele foi um mandante, porque o relacionamento de Maria Luíza era com o Victor, e não com essa pessoa que foi presa”, afirmou.

A delegada também explicou que Lucialdo Leandro teria uma relação de prestação de serviços com Victor, atuando possivelmente como motorista ou segurança. “O Victor nunca andava só. Na verdade, ele sempre andava com alguém que dirigia para ele ou fazia a segurança dele”, detalhou.

Victor possui mandado de prisão. A Polícia Civil ficou próxima de capturá-lo, mas informações sobre a operação vazaram, permitindo que ele escapasse. Ele também já era investigado por outro crime, ocorrido em 12 de agosto. A investigação atual ainda não conseguiu determinar quem efetuou os disparos contra Maria Luíza.

Outro ponto apurado pela polícia é uma briga envolvendo Maria Luíza, a esposa de Victor e uma amiga da jovem, ocorrida três dias antes do assassinato. Segundo a delegada, Maria Luíza e o suspeito já haviam se encontrado na segunda-feira, enquanto a confusão aconteceu no dia posterior.

Apesar da proximidade entre os episódios, a polícia ainda não estabeleceu uma relação direta entre a discussão e o homicídio, ocorrido no dia 28 de agosto, uma sexta-feira. A investigação trabalha com a possibilidade de o assassinato ter ligação com o relacionamento mantido entre Maria Luíza e Victor, aparentemente mantido em segredo.

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