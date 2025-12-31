A- A+

Renda PCR celebra convênio com Ministério da Justiça para disponibilizar 800 veículos a entregadores Iniciativa viabiliza frota sustentável de bicicletas e motos elétricas para reduzir custos e ampliar a renda de profissionais cadastrados no CadÚnico. Inscrições seguem até 30 de janeiro

A Prefeitura do Recife deu um passo importante para fortalecer a rede de apoio aos trabalhadores. A ação de mobilidade social foi desenhada para gerar trabalho, renda e oportunidade, disponibilizando uma frota de trabalho composta por 500 bicicletas e 300 motos, todas elétricas.

Esta estratégia procura garantir o fornecimento do instrumento de trabalho para quem já atua ou deseja atuar nas ruas da cidade. As inscrições para a iniciativa já estão disponíveis por meio da plataforma Conecta Recife e seguem abertas até o dia 30 de janeiro.

“Estamos lançando uma nova ação entre a Prefeitura do Recife, o Governo Federal e o Ministério da Justiça. São 300 motos elétricas e 500 bicicletas; com isso, vocês vão poder fazer o cadastro. Aquelas pessoas que trabalham em aplicativo, fazendo renda, vão poder concorrer a esta iniciativa. São 24 meses de utilização, tanto da moto quanto da bicicleta; após os 24 meses, os veículos passam a ser de vocês”, afirmou o prefeito João Campos.

Esta ação funciona como uma continuidade estratégica e um aprofundamento da política iniciada com o CNH Social Recife. Foram mais de 20 mil inscrições registradas, o que levou a gestão a ampliar as metas, podendo chegar a até 3 mil habilitações disponibilizadas ao longo de todo o programa.

No entanto, o diagnóstico das ruas revelou que muitos desses cidadãos já estão na ativa, mas realizando entregas por meio de bicicletas convencionais. Por isso, a nova estratégia abre vagas também para quem ainda não possui CNH, focando no perfil do entregador que utiliza a bike e precisa de tecnologia para aumentar sua produtividade e reduzir o esforço físico.

A gestão compreende que possuir a habilitação é um passo técnico fundamental, mas o acesso ao veículo é o que de fato viabiliza a geração de renda de forma imediata. Ao conectar essas duas frentes, a Prefeitura assegura que o trabalhador tenha não apenas o suporte para conquistar a licença legal para conduzir, mas também o equipamento necessário para exercer sua profissão com dignidade e autonomia.

A viabilização desta estratégia foi consolidada no último dia 24 de dezembro, por meio de um convênio com o Ministério da Justiça, que assegurou o destino de R$ 10 milhões em recursos federais para a capital pernambucana.

A ação é voltada especificamente para entregadores e condutores de transporte por aplicativo que estejam inscritos no Cadastro Único Municipal (CadÚnico). O foco principal é atingir o profissional que hoje realiza entregas em bicicletas comuns, bem como o condutor que utiliza motocicletas alugadas e compromete parte considerável de sua receita com esse custo fixo.

Os veículos serão utilizados como ferramentas de emancipação financeira sob o acompanhamento direto da Prefeitura durante um ciclo de 18 meses. Após esse período de uso monitorado, os veículos passarão a integrar o patrimônio definitivo dos trabalhadores, eliminando a dependência de aluguéis ou combustíveis fósseis.

Para garantir a justiça social e a segurança viária, a estratégia estabelece critérios claros de participação. O processo de seleção prioriza moradores do Recife que já atuam na área, utilizando um sistema de pontuação que dá preferência a inscritos no CadÚnico, mulheres, pessoas negras ou pardas e pessoas com deficiência. Uma vez selecionados, os profissionais assumem o compromisso obrigatório de concluir um curso de direção defensiva e participar de monitoramentos periódicos realizados pela Prefeitura a cada dois meses.

O secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha, enfatiza que a ação utiliza a inovação como pilar de justiça social para atacar o principal gargalo de quem trabalha nas ruas, que é o custo de operação. Segundo o secretário, a iniciativa é a prova de que a tecnologia só cumpre o seu papel quando melhora a vida das pessoas de forma prática. Ele pontua que, ao oferecer veículos elétricos, a gestão elimina gastos com combustível e manutenção pesada, garantindo que o trabalhador tenha mais dinheiro no bolso no fim do dia.

Além do acesso aos veículos de energia limpa, os participantes passarão por um processo completo de capacitação, incluindo formação profissional e letramento digital. Com essa estratégia, a Prefeitura do Recife transforma recursos federais em uma oportunidade real de mudança de vida, fortalecendo a rede de apoio aos profissionais que são essenciais para a dinâmica urbana da cidade.

