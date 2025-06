PCR lança projeto de intervenção social e engajamento comunitário contra o acúmulo de lixo

A- A+

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Infraestrutura e outras secretarias e órgãos do município, vai realizar um "arraiá" junino, na tarde domingo (29), para lançar o Projeto de Intervenção Socioambiental (PIS). O objetivo é estimular o engajamento comunitário para solucionar os pontos críticos de lixo da capital pernambucana.

O primeiro local beneficiado será a Rua Othon Paraíso, no Torreão, que sofre com um problema histórico de descarte inadequado de resíduos. O projeto vai estimular a participação ativa da comunidade, promovendo ações educativas, oficinas, mutirões de limpeza e atividades culturais que reforcem a importância do pertencimento e da corresponsabilidade.

“No caso da Othon Paraíso, já fizemos o diagnóstico do território, com importante foco na comunidade da Ilha do Joaneiro, e a reuniões de escuta com lideranças da área. Após o lançamento, começarão as oficinas pedagógicas e ambientais em espaços como escolas, associações e entidades do terceiro setor”, explica a secretária executiva Socioambiental do Recife, Ana Rita Suassuna.

A ideia do "arraiá" é associar o festejo junino a uma causa socioambiental, criando um ambiente de engajamento e diálogo como estratégia de mobilização para favorecer as mudanças de atitude.

“A iniciativa une cultura popular, educação ambiental e mobilização social, incentivando práticas sustentáveis e o cuidado coletivo com o meio ambiente. Muito além de uma celebração, o evento representa um chamado à ação e à consciência ambiental, valorizando o protagonismo dos moradores na construção de uma comunidade mais limpa, saudável e sustentável”, acrescenta a gestora.

No “arraiá”, o público vai participar de vivências pedagógicas com minioficinas. Em seguida, haverá a apresentação da quadrilha e do Trio Pé de Serra no palco montado na frente da Escola Municipal Compositor Capiba.

Em seguida, haverá um cortejo com o Trio Pé de Serra, saindo da frente da escola até o ponto crítico de descarte irregular de lixo, com uma pequena intervenção teatral. Equipes da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) estarão a postos para recolher os resíduos.

