PCR promove ações de conscientização sobre o Dia Internacional da Dignidade Menstrual

O Dia Internacional da Dignidade Menstrual, que será celebrado no domingo (28), contará com uma programação especial no Recife na próxima segunda-feira (29).



As ações, de conscientização e distribuição de absorventes, são promovidas pelos gabinetes da Vice-Prefeita e do Programa Recentro, e das secretarias da Mulher, de Educação, de Saúde e de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas.

A primeira ação acontece na manhã da segunda (29), às 8h, na Praça da Independência, também conhecida como Praça do Diário, no Bairro de Santo Antônio, região central da capital pernambucana. No local, haverá uma exposição informativa sobre a dignidade menstrual, com o intuito de desmistificar mitos relacionados ao tema, além da distribuição de absorventes. A iniciativa ocorrerá durante todo o dia.

Também haverá ações semelhantes na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife; na USF Santo Amaro 2, em Santo Amaro; no Terminal de ônibus do Cais de Santa Rita, Policlínica PAM Centro e Estação Central de Metrô, todas no bairro de São José.

Às 10h30, na Escola Municipal Dom Bosco, em Jardim São Paulo, será realizado um bate-papo sobre Dignidade Menstrual na unidade de ensino e uma esquete teatral para cerca de 200 alunos do 8º e 9º anos.

