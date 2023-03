A- A+

Saúde Recife promove mutirão de saúde no sábado (25); haverá vacinação contra Covid-19 e mamógrafo móvel Mutirão acontece de 8h às 16h, no bairro da Tamarineira, na Zona Norte. Saiba mais detalhes

A Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), em parceria com a Secretaria de Saúde e a Ferreira Costa, promove dia de serviços voltados à saúde na unidade da Tamarineira do home center. Tanto a aplicação das vacinas contra a Covid-19 quanto o mamógrafo móvel estarão disponíveis para população neste sábado (25).

Vacinação

O mutirão de vacinação acontece das 9h às 16h. Estarão disponíveis as vacinas para 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses, além da bivalente, em parceria com a Secretaria de Saúde. Para se vacinar, basta comparecer ao local com cópia do CPF ou Cartão do SUS e o cartão de vacinação.

A vacinação bivalente acontece apenas para idosos a partir de 60 anos, pessoas com comorbidades, gestantes e funcionários da área da saúde.

As demais serão para o público em geral, a partir de 12 anos, levando em consideração a dose liberada para cada faixa etária.

Mamógrafo móvel

Já o mamógrafo móvel vai ficar estacionado no G Zero (estacionamento térreo da loja) e vai funcionar das 8h às 16h. A ação é destinada à mulheres entre 50 e 69 anos, residentes do Recife.

Para fazer o exame, é necessário apresentar o cartão do SUS, documento de identificação e comprovante de residência. Não será necessário fazer agendamento, a loja estará distribuindo fichas por ordem de chegada. A ação pretende contemplar em torno de 80 mulheres.

A Ferreira Costa fica localizada na rua Cônego Barata, nº. 275, Tamarineira, na Zona Norte do Recife.

