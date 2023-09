A- A+

EDUCAÇÃO PCR prorroga inscrições do programa de intercâmbio Recife no Mundo

A Prefeitura do Recife prorrogou o prazo para inscrições no programa Recife no Mundo, projeto de intercâmbio e cursos de inglês destinado a estudantes e professores da rede municipal de ensino da cidade.

Com o novo cronograma, as inscrições podem ser realizadas até 22 de setembro. O projeto, do tipo summer camp, que aproveita as férias escolares para as atividades, oferece uma oportunidade para aprimorar habilidades linguísticas e fortalecer a educação na cidade.

Nesta primeira edição, segundo a Secretaria de Educação do Recife, o programa conta com parcerias em destinos de língua inglesa, incluindo Canadá, Estados Unidos e Reino Unido.

Os interessados podem se inscrever através do Portal da Educação do Recife ou pelo Conecta Recife. Todos os cursos e a experiência de intercâmbio internacional serão totalmente gratuitos.

O programa envolverá estudantes do 8º ano e professores com Licenciatura em Letras (língua inglesa) que estejam atuando na sala de aula ou em cargos de gestão.

Os cursos de língua inglesa serão presenciais para os estudantes, que receberão material didático e de áudio e vídeo para estudo prévio às aulas. As aulas serão realizadas no contraturno das atividades curriculares regulares, quatro vezes por semana. O único requisito para participar é estar matriculado no 8º ano de qualquer escola municipal do Recife.

Os professores, por sua vez, terão acesso a cursos híbridos, combinando aulas presenciais e online, com um total de 3h30 de atividades semanais em dois polos, um na Zona Norte e outro na Zona Sul da cidade. Os requisitos para participação incluem a Licenciatura em Letras, estar a mais de dois anos da aposentadoria ao final do programa e não solicitar cessão, transferência ou exoneração por um período de dois anos após o término do intercâmbio.

O programa inclui passaporte e visto, kit de viagem, estadia em dormitórios de universidades, curso de língua inglesa no exterior, seguro saúde e apoio contínuo da Secretaria de Educação do Recife.

