NEGOCIAÇÕES PDVSA diz negociar venda de petróleo aos EUA no "contexto das relações comerciais bilaterais" De acordo com a estatal, o processo "se desenvolve sob esquemas semelhantes aos vigentes com empresas internacionais, como a Chevron"

A estatal venezuelana PDVSA disse que está em negociação com os Estados Unidos para a venda de volumes de petróleo no "contexto das relações comerciais existentes entre os dois países", em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 7.

De acordo com a PDVSA, o processo "se desenvolve sob esquemas semelhantes aos vigentes com empresas internacionais, como a Chevron", e está estruturado como uma transação estritamente comercial.

A companhia ressalta ainda que as negociações são conduzidas com critérios de legalidade, transparência e benefício para ambas as partes, conforme detalhado no comunicado oficial.

Na terça-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que a Venezuela enviaria de 30 a 50 milhões de barris de petróleo ao país.



