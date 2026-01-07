Qua, 07 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta07/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
NEGOCIAÇÕES

PDVSA diz negociar venda de petróleo aos EUA no "contexto das relações comerciais bilaterais"

De acordo com a estatal, o processo "se desenvolve sob esquemas semelhantes aos vigentes com empresas internacionais, como a Chevron"

Reportar Erro
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)  - Foto: AFP

A estatal venezuelana PDVSA disse que está em negociação com os Estados Unidos para a venda de volumes de petróleo no "contexto das relações comerciais existentes entre os dois países", em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 7.

De acordo com a PDVSA, o processo "se desenvolve sob esquemas semelhantes aos vigentes com empresas internacionais, como a Chevron", e está estruturado como uma transação estritamente comercial.

Leia também

• México se torna "fornecedor importante" de petróleo para Cuba diante da crise na Venezuela

• EUA controlará venda de petróleo venezuelano 'indefinidamente', diz secretário da Energia

• Trump afirma que Venezuela entregará milhões de barris de petróleo aos EUA

A companhia ressalta ainda que as negociações são conduzidas com critérios de legalidade, transparência e benefício para ambas as partes, conforme detalhado no comunicado oficial.

Na terça-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que a Venezuela enviaria de 30 a 50 milhões de barris de petróleo ao país.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter