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INFRAESTRUTURA PE-22, em Paulista, passará por obras de requalificação; investimento é de quase R$ 45 milhões Obras no corredor viário são o principal investimento do pacote de melhorias destinado ao município

Com objetivo de garantir mais fluidez e segurança no trânsito, a PE-22, importante corredor viário do município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), passará por obras de requalificação.

A abertura do processo de licitação para a revitalização da via foi autorizada pelo governo de Pernambuco, em articulação institucional com a prefeitura de Paulista, e possui orçamento de R$ 44.851.601,33. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (9).

PE-22, em Paulista, passará por obras de requalificação - Foto: Flávio Alves/SEI

PE-22, em Paulista, passará por obras de requalificação - Foto: Flávio Alves/SEI

PE-22, em Paulista, passará por obras de requalificação - Foto: Flávio Alves/SEI

PE-22, em Paulista, passará por obras de requalificação - Foto: Flávio Alves/SEI

Conforme cronograma estabelecido pelo estado, o próximo passo é a contratação da empresa responsável pela execução dos serviços, com as reformas começando em seguida.

A requalificação da via, que liga a PE-15 a PE-01 e conecta diferentes bairros da cidade, é o principal investimento de um pacote de obras e licitações com aporte total de R$ 95.176.752,15 destinados a Paulista.

O município também receberá melhorias na infraestrutura, contenção de encostas, pavimentação de vias e equipamentos esportivos.

Foram licenciadas ainda obras de pavimentação em asfalto e pedra granítica em diversas ruas nos bairros de Pau Amarelo, Maranguape II e Nobre.

Por fim, as ruas Surubim, em Arthur Lundgren II, e Professor Teodósio Filho, na Mirueira, foram contempladas com a realização da contenção de encostas.

Esportes e lazer

As áreas de esporte e lazer também foram beneficiadas no pacote de melhorias do munícipio.

Paulista integrará o Programa Areninhas, promovido pelo governo do estado. Campinhos de futebol serão instalados no Parque das Paineiras e nos bairros de Arthur Lundgren e Maranguape I.

Os novos equipamentos ampliam o acesso às atividades esportivas e incentivam a convivência da população.

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