PE-60: colisão entre dois carros deixa cinco feridos, incluindo duas crianças, na Mata Sul

Cinco pessoas, incluindo duas crianças de 3 e 5 anos, ficaram feridas após uma colisão entre dois carros na PE-60, em Rio Formoso, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

O sinistro de trânsito aconteceu no final da tarde de segunda-feira (30), na rodovia estadual.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou ter sido acionado às 17h42.



Equipes de Rio Formoso, Tamandaré, Barreiros e Sirinhaém foram ao local, além do Corpo de Bombeiros.

De acordo com balanço do Samu, as vítimas têm entre 3 e 62 anos e foram socorridas:

- As duas crianças, duas meninas de 3 e 5 anos, foram encaminhadas ao Hospital da Restauração, no Recife;

- Um homem de 29 anos foi levado para o Hospital Dom Helder, no Cabo de Santo Agostinho;

- Uma mulher de 33 anos terminou sendo encaminhada ao hospital local; e

- uma idosa de 66 anos foi encaminhada para o Hospital da Restauração, no Recife.

Informações detalhadas sobre os respectivos estados de saúde não foram informados.

A reportagem entrou em contato com as Polícias Militar e Civil e aguarda retornos com mais detalhes da ocorrência.

