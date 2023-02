A- A+

Educação PE abre 3,5 mil vagas para cursos gratuitos de inglês, espanhol e francês; saiba como se inscrever As vagas serão preenchidas de acordo com ordem de prioridade

Mais de 3,5 mil vagas para cursos gratuitos de inglês, espanhol e francês estão sendo ofertadas pelos Núcleos de Estudos de Línguas (NEL) da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE-PE). As vagas serão preenchidas de acordo com ordem de prioridade.

Para estudantes de escolas públicas, as inscrições acontecem de segunda a quarta da próxima semana - dias 6, 7 e 8 de fevereiro. Já para o público em geral, são na quinta (9).



As vagas remanescentes, que não foram preenchidas nos dias anteriores, ficam disponíveis nas unidades de ensino que ofertam os cursos no próximo dia 10. As aulas começam nos dias 27 e 28 de fevereiro.



Com carga horária de 280 horas, o curso é presencial e tem duração de quatro semestres, com 70 horas em cada. As aulas acontecem duas vezes por semana, e o aluno tem a possibilidade de estudar por mais um ano o curso de aprofundamento.

Para realizar a matrícula, o candidato deve ter pelo menos 13 anos. Têm prioridade os estudantes de escolas onde funcionam os NELs. Alunos das demais instituições públicas de ensino seguem a ordem de prioridade.

Excepcionalmente nas cidades de Salgueiro e Floresta, ambas no Sertão, alguns núcleos abrirão turmas de infantil para pessoas com idade entre 8 e 12 anos.

Inscrição

Candidatos precisam acessar o link correspondente à unidade de ensino desejada, fazer o cadastro na plataforma Sympla e acessá-la preenchendo com os dados pessoais.

+ Confira aqui a relação completa de todos os núcleos com seus respectivos links para inscrição.

A próxima etapa é comparecer à escola escolhida, de posse dos seguintes documentos para a efetivação da matrícula:

- RG,

- CPF,

- comprovante de residência

- e, se for estudante, declaração da escola/instituição em que estuda.



As aulas começam no dia 27 de fevereiro para as turmas de segundas e quartas, e dia 28 de fevereiro para turmas de terças e sextas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (81) 3183-8620.

