Serviço Governo de Pernambuco capacita motoristas do PE Conduz sobre atendimento pré-hospitalar Com aula teórica e prática, a equipe se prepara para melhorar o serviço antes da ampliação da frota do programa

Motoristas e auxiliares de vans do programa PE Conduz participaram, neste domingo (13), de uma capacitação voltada para atendimento pré-hospitalar, no Recife.

A atividade continua no próximo domingo (20), com uma segunda aula prática. A formação, que ocorre anualmente, busca preparar a equipe do programa para agir com rapidez, cuidado e segurança em casos de emergência durante os trajetos.



O objetivo do projeto é assegurar um transporte mais qualificado e humanizado para as Pessoas com Deficiência atendidas no estado.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações realizadas pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, através da Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência (SEAD), para fortalecer a qualidade dos atendimentos do PE Conduz.

A capacitação é ministrada pelo bombeiro civil e técnico em segurança do trabalho, Daniel Santos, que reforçou a importância da formação.

"É fundamental que esses profissionais saibam agir com rapidez em situações emergenciais. Muitas vezes, o primeiro atendimento salva vidas. E o diferencial do PE Conduz é justamente esse cuidado em preparar a equipe para lidar com as necessidades específicas dos usuários", afirmou.

Na aula teórica, a assistente social Paula Francinetti também participou do encontro e destacou aos motoristas e auxiliares o impacto social do programa.

"O PE Conduz transforma realidades. Muitas famílias não teriam condições de arcar com um transporte acessível para tratamentos ou momentos de lazer. Levar essas pessoas com segurança é garantir cidadania de verdade", disse.

Além da formação, o PE Conduz vive um momento de expansão. A frota está prestes a receber um acréscimo de 25% no número de carros.

A ampliação faz parte das ações do Programa Pernambuco Acessível, lançado em fevereiro de 2025, que vem promovendo melhorias concretas na mobilidade, acessibilidade e dignidade para a população com deficiência.

De acordo com a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueiredo, a capacitação é mais uma ação que mostra a responsabilidade do Governo de Pernambuco de atender bem.

"A ampliação da frota e o cuidado com a formação da equipe são medidas que reforçam nosso compromisso com um serviço público de qualidade e com a vida das pessoas com deficiência”, destacou.

A capacitação é também um momento de escuta. O auxiliar de van Ageu Alves compartilhou sua experiência.

"Uma criança pode passar mal, e com esse treinamento, fica bem mais fácil fazer o primeiro atendimento antes de chegar a uma unidade de saúde. Eu amo o que faço. Ver a gratidão das pessoas me emociona, é uma troca muito verdadeira".

