A- A+

Carnaval PE CONDUZ realiza transporte de PCD para o Camarote da Acessibilidade do Galo da Madrugada Tanto usuários do programa quanto Pessoas com Deficiência que se inscreveram através do Conecta Recife serão transportadas nas vans adaptadas

Neste sábado, 1º de março, o PE Conduz irá transportar mais de cem Pessoas com Deficiência para o Camarote da Acessibilidade do Galo da Madrugada, localizado na Praça do Carmo, funcionando das 9h às 17h.



Tanto usuários do programa quanto pessoas com deficiência que se inscreveram através do Conecta Recife serão transportadas nas vans adaptadas.

O programa estadual atende exclusivamente pessoas com deficiência, usuárias de cadeiras de rodas que realizam tratamentos contínuos de saúde.



Além das rotas de saúde, são realizadas mensalmente rotas de lazer que atendem a todas as regiões do estado. Durante o período carnavalesco deste ano, será alcançado o recorde de rotas, com mais de 100 viagens.

Cada van transporta 4 pessoas com cadeiras de rodas e seus respectivos acompanhantes. Para o camarote do Galo da Madrugada serão disponibilizadas 15 vans do PE Conduz.



Cinco atendendo aos usuários e 10 aos inscritos através do Conecta Recife. Para os usuários, participar de eventos como este devolve o sentimento de pertencimento diante de tantas barreiras.



“Além de oferecer ao usuário possibilidades de vida, ele reúne profissionais extraordinários que fazem do nosso atendimento humanizado”, enfatiza Aderita Felix, usuária do PE Conduz.



Ela participou de outras edições no carnaval, “Através do Conduz tenho vivido experiência que jamais pensei viver, e por isso, sou eternamente grata e orgulhosa de fazer parte desse projeto tão incrível que é o Camarote da Acessibilidade no Galo da Madrugada”, destacou.



Inclusão e acessibilidade são direitos de todos, por isso, nos últimos anos várias ações estão sendo ampliadas para garantir que todos os pernambucanos tenham orgulho do nosso estado, conheçam nossa cultura, nossas raízes, é o que destaca Joanna Figueirêdo, Secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência.



“Este ano tem sido histórico, o crescimento das rotas de lazer é mais um dos indicativos que estamos seguindo pelo caminho da inclusão, levando dignidade às pessoas, esperança e vivências”.

Veja também