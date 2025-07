A- A+

Acessibilidade PE Conduz promove inclusão e celebração nas rotas de lazer em diversos polos juninos A ação do Governo do Estado aconteceu até o dia 29 de junho e passou por Caruaru, Serra Negra, Santa Cruz do Capibaribe e mais

Durante o mês de junho, o programa PE Conduz realizou rotas especiais para garantir o transporte gratuito e acessível de pessoas com deficiência física a diversos polos juninos de Pernambuco.

A ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), através da Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência (SEAD), teve como objetivo tornar as festas de São João deste ano mais inclusivas.

Dezenas de usuários aproveitaram até o dia 29 de junho as festividades em locais como os camarotes acessíveis de Caruaru, no Pátio do Forró e Alto do Moura, em Santa Cruz do Capibaribe, em Serra Negra, Vitória de Santo Antão, Riacho das Almas e no Taca Mais Música.



Todos os espaços contaram com estrutura adaptada e áreas reservadas, assegurando conforto, segurança e dignidade às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

De acordo com a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueiredo, o PE Conduz é importante para que pessoas com deficiência possam vivenciar momentos de lazer e pertencimento.

"Cada rota realizada, cada sorriso compartilhado nas festividades, é resultado de uma política pública comprometida com a cidadania plena. Seguiremos firmes, ampliando os caminhos da inclusão em todo o estado de Pernambuco", destacou.

O superintendente estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, Marcos Gervasio, destacou que a missão do serviço é levar inclusão para todos os espaços.

“O São João é uma das maiores expressões culturais do nosso estado e precisa ser vivido por todos, sem barreiras”, disse.

Experiência com a filha

Eva da Silva, usuária do programa, falou sobre a importância das rotas de lazer para ela e a filha.

“Pense em uma festa maravilhosa, só tenho que agradecer ao PE Conduz e a todos os que fazem parte. É algo que eu nunca poderia fazer, se não fosse por este programa, estar aqui com a minha filha, em um carro confortável, que pega e leva a gente para a nossa casa. Só tenho a agradecer, este São João foi maravilhoso”.

Números do programa

Ao todo, foram realizadas 27 rotas de lazer com vans adaptadas, entre os dias 13 e 29 de junho, um aumento expressivo comparado as 12 rotas de lazer de São João de 2024 e as 7 rotas de 2023.

As vans possuem plataforma elevatória, cintos e travas de segurança para os usuários de cadeira de rodas, além de oferecer conforto também para os acompanhantes.

A ampliação das rotas segue dentro do previsto após o lançamento do do programa Pernambuco Acessível, em fevereiro deste ano, uma política estadual que vem ampliando o acesso à cultura, à mobilidade e aos serviços públicos para a população com deficiência.

A SEAD mantém, durante todo o ano, um canal de atendimento acessível para informações, dúvidas ou sugestões, por meio do e-mail [email protected].

