A- A+

Acessibilidade PE Conduz garante transporte acessível para eventos de Final de Ano O programa do Governo de Pernambuco tem ação programada para o Natal Luz de Garanhuns

O programa PE Conduz, do Governo de Pernambuco, realiza uma ação de levar usários dos polos da Região Metropolitana do Recife (RMR), Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde e Petrolina para diversas rotas de lazer durante o período das festas de Final de Ano.

A programação começou no dia 20 deste mês e neste sábado (27) contempla o Natal Luz de Garanhuns, uma das maiores celebrações natalinas do Nordeste.

A ação conta com vans oriundas de municípios da RMR, Caruaru, Vitória de Santo Antão, Garanhuns e Arcoverde, garantindo o deslocamento seguro, confortável e acessível dos usuários.

Durante a rota para conhecer a decoração de Natal e o desfile Encantos do Natal, em Garanhuns, Lídia Rocha, mãe de Dário Nathan, criança usuária do PE Conduz, destacou a importância da iniciativa.

“É muito importante as rotas de lazer do PE Conduz, porque as crianças associam o PE Conduz não somente aos tratamentos de saúde, mas também ao lazer. Conhecer cidades e lugares novos é muito legal", disse.

De acordo com a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueiredo, a iniciativa reforça o compromisso do Governo de Pernambuco com a inclusão e o lazer.

“O Natal é um momento de celebração, encontro e afeto. As rotas de lazer do PE Conduz permitem que nossos usuários vivenciem essas experiências culturais com dignidade, autonomia e participação social, fortalecendo a inclusão em todo o estado", ressaltou.

Além da rota para Garanhuns, o programa realizou, no dia 23 de dezembro, transporte para o Baile do Menino Deus, levando usuários dos polos Recife, Limoeiro, Vitória de Santo Antão, Caruaru e Timbaúba.



Outra rota especial de fim de ano acontece em Petrolina, onde os usuários do PE Conduz da região visitam pontos turísticos da cidade com decoração natalina.

Este ano foram realizadas aproximadamente 85 mil rotas de saúde e lazer, crescimento que acompanhou o recebimento das novas vans através do Pernambuco Acessível.

O superintendente estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, Marcos Gervásio, destacou a importância da ação.

“O acesso à cultura e ao lazer é um direito. Com essas rotas especiais de Natal, o PE Conduz reafirma o papel do transporte acessível como ferramenta de cidadania, aproximando as pessoas dos grandes eventos e tradições pernambucanas.”

Os Polos do PE Conduz atendem a moradores de municípios localizados no raio dentro de 50 km do RMR; Timbaúba; Vitória de Santo Antão; Garanhuns; Caruaru; Limoeiro; Afogados da Ingazeira; Arcoverde e Petrolina.

Para se inscrever no programa acesse o site e confira os critérios necessários: https://www.sjdh.pe.gov.br/pe-conduz-2/ ou entre em contato através do 08002810312.

O PE Conduz é um programa de vans adaptadas para o transporte de pessoas com deficiência usuárias de cadeiras de rodas que realizam tratamentos contínuos de saúde.

Com informações de assessoria

Veja também