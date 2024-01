A- A+

ARBOVIROSES Casos prováveis de dengue sobem quase 16% no começo de 2024 em Pernambuco Nas duas primeiras semanas do ano, a SES-PE recebeu um total de 183 casos prováveis de dengue, dos quais 13 foram confirmados

Pernambuco confirmou os primeiros casos de dengue e chikungunya em 2024. Segundo boletim epidemiológico com dados atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) até o último sábado (13), já foram diagnosticados no Estado 13 casos de dengue e seis de chikungunya.

Um bebê de três meses foi o primeiro paciente diagnosticado com dengue no ano. Ele está internado no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no bairro dos Coelhos, na área central da capital pernambucana.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Olinda informou que "já deu início ao processo de investigação do caso da criança".

"Conforme os dados já recebidos, o menor não recebeu confirmação de dengue por sorologia, mas apenas por apresentação de sintomas iniciais compatíveis. A Secretaria de Saúde de Olinda solicitou informações do atual quadro clínico, para dar seguimento ao devido processo de acompanhamento e assistência", disse a pasta.

Nas duas primeiras semanas do ano, a SES-PE recebeu um total de 183 casos prováveis de dengue, dos quais 13 foram confirmados. Nenhum dos casos é grave.

O mesmo boletim registra 46 casos prováveis de chikungunya, uma queda de 53,5% nas suspeitas da doença em relação ao mesmo período de 2023. Dos 46, seis foram confirmados.

Três casos prováveis de zika foram notificados em 2024 em Pernambuco. Nenhum foi confirmado até o momento.

Controle da doença

A SES-PE indica, também, que 46,7% dos municípios pernambucanos têm risco moderado para infestação da doença; 23,3% apresentam risco baixo; e 11,9% têm risco de surto considerado alto.

