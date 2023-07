Pe. Fábio de Melo se apresenta na Festa do Padroeiro de São Lourenço da Mata nesta terça-feira (1°)

A- A+

A festa do padroeiro da cidade de São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife (RMR), tem início nesta terça-feira (1°) e terá como grande atração o Padre Fábio de Melo, que sobe ao palco depois da missa em ação de graças celebrada pelo Padre Damião Silva, programada para as 19hs.



O show do pe. Fábio de Melo, que tem o apoio da Comunidade Obra de Maria, é gratuito e acontece no palco principal do Pátio de Eventos.



Durante a festa, vários pontos de arrecadação de alimentos estão espalhados para arrecadar donativos que serão destinados a 11 paróquias em São Lourenço e Camaragibe.



São dez dias de festas e missas que acontecem no Pátio de Eventos da cidade.



A festa dedicada a São Lourenço Mártir, o padroeiro que dá nome à cidade, integra também a programação da Festa de Agosto de 2023, que é organizada pela Prefeitura de São Lourenço da Mata.



A organização da festa religiosa é feita pela Matriz de São Lourenço, que tem à frente o padre Deonilson Francisco.



Além de padre Fábio de Melo, o dia da abertura começa com a celebração de uma missa em ação de graças às 6h e a descida da imagem do padroeiro. Às 18h, acontece o acolhimento das caravanas pelo comunicador Ivanildo Silva, seguido da procissão da bandeira.



Antes da subida do Padre Fábio de Melo ao palco, há a celebração eucarística: a missa é presidida pelo padre Damião Silva, titular da Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife e diretor da Rádio Olinda.



Durante todos os dias, há celebrações eucarísticas com comunidades da região. No encerramento, dia 10 de agosto, realiza-se uma salva de fogos e repique de sinos. Acontece uma procissão com a imagem de São Lourenço Mártir e, em seguida, a missa de encerramento, com dom Luiz Gonzaga Silva Pepeu.



Nos 10 dias de comemorações pelo dia de São Lourenço Mártir, alguns pontos de arrecadação recebem doações que serão destinadas às ações sociais das paróquias da região. O evento religioso tem o apoio da Comunidade Católica Obra de Maria, que há 33 anos promove a evangelização e ações sociais no Brasil e no mundo.



São Lourenço Mártir

São Lourenço, o santo espanhol, também é conhecido como Lourenço de Huesca ou Valência. Nasceu em 225 e morreu martirizado em 258, no dia 10 de agosto, em Roma. Está entre os diáconos do início da Igreja de Roma. Eles eram considerados os guardiões dos bens da Igreja e dispensadores de ajuda aos pobres. São Lourenço foi ajudante do Papa Sisto II e responsável por um centro dedicado aos pobres.



A Igreja de São Lourenço Mártir, no município pernambucano, é uma construção do século XVII, em estilo neoclássico, tem 402 anos e já fez parte da diocese de Salvador.

Programação

Dia 01/08

06h - Celebração Eucarística com Pe. Deonilson e descida da Imagem do Padroeiro na Igreja Matriz

18h - Acolhimento das caravanas pelo comunicador Ivanildo Silva e Procissão da Bandeira

19h - Celebração Eucarística com Pe. Damião Silva no Palco de Eventos. Em seguida, show com Pe. Fábio de Melo

Dia 02/08

19h30 - Celebração Eucarística com Pe. Vitor Hugo Posselli

Dia 03/08

8h - Celebração Eucarística com Pe. Deonilson

19h30 - Celebração Eucarística com Pe. Roberto Takeschi Kiyota

Dia 04/08

19h30 - Celebração Eucarística com Pe. Bosco

Dia 05/08

19h30 - Celebração Eucarística com Pe. José Araújo dos Santos Júnior

Dia 06/08

7h - Celebração Eucarística com Pe. Clayton

09h - Celebração Eucarística com Pe. Edimilson Lopes

11h - Celebração Eucarística com Pe. André Canuto

17h - Celebração Eucarística com Pe. Clayton

19h - Celebração Eucarística com Pe. Hélio do Nascimento

07/08

19h30 - Celebração Eucarística com Pe. Gimesson

08/08

19h30 - Celebração Eucarística com Dom Fernando Saburido

09/08

19h30 - Celebração Eucarística com Pe. Edson André Ramos da Silva

10/08

5h30 - Salva de fogos e repique de sinos

6h30 - Liturgia das Horas

7h - Missa Votiva com Pe. Edimilson Lopes

10 - Missa Solene com Dom Limacêdo Antônio da Silva

16h - Procissão com a imagem do Glorioso São Lourenço Mártir, saindo do Monumento da Entrada pela BR 408

18h - Missa de Encerramento com Dom Luiz Gonzaga Silva Pepeu



