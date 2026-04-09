Pernambuco dá inicio à Semana Nacional do Registro Civil na próxima segunda-feira (13)
Ação tem como objetivo garantir a pessoas em vulnerabilidade social o acesso às documentações básicas, como RG e segunda via de certidões
A 4ª edição da Semana Nacional do Registro Civil, intitulada de "Registre-se!", começa na próxima segunda-feira (13), com a emissão de segundas vias de certidões e diversos documentos em mais de 100 polos descentralizados distribuídos em todas as regiões do estado, além da participação de todos os cartórios.
A iniciativa, coordenada em Pernambuco pela Corregedoria Geral da Justiça (CGJ-PE), acontece até o dia 17 de abril em parceria com vários órgãos e instituições. Criado em 2023, o principal objetivo do evento é garantir o acesso à documentação básica para pessoas e populações em situação de vulnerabilidade social.
A ação faz parte do programa nacional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), voltado à erradicação do sub-registro civil de nascimento e à ampliação do acesso à cidadania por meio da documentação.
Entre o público-alvo da ação, estão: a população em situação de rua; povos indígenas, povos e comunidades quilombolas; pessoas privadas de liberdade; adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas de internação; pessoas trans, travestis e transexuais; pessoas idosas; e trabalhadores e trabalhadoras rurais.
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Em Pernambuco, a iniciativa foi antecipada para esta semana com ações voltadas a públicos específicos para alcançar o maior número de pessoas. Até o dia 30 de abril, estão sendo realizados atendimentos no Centro de Referência em Cidadania LGBT+, no Recife, para emissão de documentação, orientação jurídica e retificação de nome.
A programação no Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Capital também está confirmada e ocorre nos dias 9 e 10 de abril, assim como ações direcionadas a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.
Durante toda a mobilização, os serviços de emissão de certidões serão garantidos pelos cartórios de registro civil, por meio da articulação com a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de Pernambuco (Arpen-PE).
Já os demais atendimentos, como emissão de título de eleitor, carteira de identidade, CPF, alistamento militar e outros serviços, serão ofertados em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), a Receita Federal, o Exército e a Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE).
A ação também conta com o apoio do governo do estado de Pernambuco, por meio do Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB) e das Secretarias de Administração Penitenciária e Ressocialização, de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco e de Administração.
As Prefeituras do Recife, de Olinda, de Paulista, de Vitória de Santo Antão, do Cabo de Santo Agostinho, de Ipojuca, de Aliança, de Surubim, de Bom Conselho e de Pesqueira também fazem parte da ação por meio da organização de diversos polos descentralizados e serviços complementares, como emissão de carteiras do Sus, vacinação e orientação.
Cidade do Recife
Em mais uma edição, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ), colabora diretamente com a Semana Nacional de Registro Civil, que acontece até o dia 17 de abril.
Na capital pernambucana, a população conta com a emissão gratuita de documentos no Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira, nas Graças; no Centro de Referência em Cidadania LGBTI+, na Boa Vista; e no Centro de Educação, Tecnologia e Cidadania Boa Vista (Cetec).
No Centro de Convivência da Pessoa Idosa, a ação será realizada nesta quinta (9) e sexta-feira (10), das 8h30 às 16h30. Para os atendimentos às pessoas 60+, serão distribuídas 20 fichas no período da manhã e outras 20, à tarde.
Na ocasião, os recifenses podem emitir segunda via de certidão de nascimento ou de casamento e terão a oportunidade ainda de obter o novo RG com uma equipe do Expresso Recife. Na sexta-feira, o público presente também conta com a vacinação contra Influenza.
No Centro de Referência em Cidadania LGBTI+, o Registre-se teve início na última segunda-feira (6) e segue até o próximo dia 17. A população LGBTQIA+ está sendo recebida de segunda à sexta, das 8h30 às 16h. Além da emissão de certidões de nascimento, casamento e RGs, outros serviços tais como orientação jurídica e retificação de registro civil também estão sendo oferecidos no local.
“Garantir o acesso à documentação civil básica é assegurar cidadania e dignidade para a população. Sem esses documentos, muitas pessoas ficam impedidas de acessar serviços públicos, benefícios sociais e oportunidades. Por isso, a Prefeitura segue apoiando iniciativas como o Registre-se, que aproximam esses direitos de quem mais precisa”, destacou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Diogo Stanley.
Por fim, do dia 13 ao dia 17 de abril, o Cetec estará aberto ao público em geral das 8h30 às 16h. Além das emissões das certidões e carteiras de identidade, os jovens da cidade poderão obter a ID Jovem – a carteira das juventudes que possibilita os benefícios de meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos. Dessa forma, serão atendidas 50 pessoas pela manhã e outras 50 durante a tarde.
Funcionamento dos Polos Descentralizados:
Recife:
- Centro de Educação, Tecnologia e Cidadania (Cetec) – 13 a 17 de abril - (Serviços: Segundas vias de certidões, Carteiras de Identificação, inscrições e alterações de CPF, atendimento pelo Exército e atendimentos pelo TRE-PE, com título de eleitor) - Av. Oliveira Lima, 824 - Soledade
- Centro Municipal De Referência Em Cidadania LGBT - 6 a 17 de abril - (Emissão de documentação, orientação jurídica e retificação de nome) - R. dos Médicis, 86 - Boa Vista, Recife
- Centro de Convivência da Pessoa Idosa - 9 e 10 de abril - (Segundas vias de certidões, Carteiras de Identificação) - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 750 - Graças, Recife
- Compaz Paulo Freire - 13 a 17 de abril - (Segundas vias de certidões) - Ladeira da Cohab, 10 - COHAB, Recife;
- Compaz Lêda Alves - 13 a 17 de abril - (Segundas vias de certidões) - R. José Rodrigues, 586 - Pina, Recife
- Compaz Governador Eduardo Campos - 13 a 17 de abril - (Segundas vias de certidões) - Av. Aníbal Benévolo, S/N, Alto Santa Terezinha, Recife
Aliança:
- Escola Municipal de Tupaoca - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal de Mucujê - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal de Upatininga - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal de Chã do Esconso - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal de Terra Nova - 13 a 17 de abril
Belém de São Francisco:
- Associação Pé de Serra Raposa, na Fazenda Pé de Serra - 13 a 17 de abril
- Projeto Manga de Baixo, na zona rural - 13 a 17 de abril
- Bairro Alto do Bom Jesus - 13 a 17 de abril
Bom Conselho:
- Parque José Feliciano dos Santos (Parque Beira Rio) - 15 de abril
Bonito:
- Secretaria de Assistência Social Municipal - 13 a 17 de abril
- Cras Bem-Te-Vi - 13 a 17 de abril
- Saúde no Sítio Estreito do Norte - 13 a 17 de abril
Brejão:
- Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril
- Posto de Saúde da Família Bela Vista - 13 e 15 de abril
- ESF Mandacarú - 13 e 15 de abril
- Escola Professora Mirna Maria Calado Tenório - 14 de abril
- Poço do Novilho - 14 de abril
- Vila Ferreira - 15 de abril
Cabo de Santo Agostinho:
- Centro de Formação de Professores Elmo de Freitas - 6 a 17 de abril
- Centro Administrativo – CAM 3 (Ponte dos Carvalhos) - 6 a 17 de abril
- Cras Jussaral - de 6 a 17 de abril
Carnaíba:
- Associação Rural do Povoado de Novo Pernambuco - 6 a 17 de abril
Carpina:
- Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril
Caruaru:
- Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril
- Assentamento Rural Normandia - 17 de abril
Garanhuns:
- Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril
- Bairro da Massaranduba - 13 de abril
- COHAB II - 14 de abril
- COHAB III - 15 de abril
- Casa da Justiça e Cidadania - 16 e 17 de abril
Ipojuca:
- Praça Getúlio Vargas - 13 a 17 de abril
Jucati:
- Centro de Referência de Assistência Social – Cras, na Vila do Povoado Neves - 13 e 15 de abril
Lagoa do Carro:
- Escola Ernesto Geisel, na Agrovila da Barragem - 14 de abril
- Escola João Teobaldo, no Sítio Campo Grande - 15 de abril
Olinda:
- Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril
- Centro Cultural Grupo Bongar - Nação Xambá - 13 a 17 de abril
Paulista:
- Associação de Moradores de Arthur Lundgren II - 13 a 17 de abril
- Casa da Gente Espaço Multidisciplinar - 13 a 17 de abril
Petrolina:
- Ilha do Massangano - 13 a 17 de abril
- Projeto de Irrigação Maria Tereza - 13 a 17 de abril
Salgueiro:
- Casa Comunitária "Francisca Ferreira" - 13 a 17 de abril
- Associação dos Agricultores do Sítio Boa Vista – 13 a 17 de abril
Santa Maria da Boa Vista:
- Assentamento Rural Catalunha da Serra - 17 de abril
São José do Egito:
- Praça Central de Santa Terezinha - 13 a 17 de abril
Serra Talhada:
- Cras Mutirão - 13 a 17 de abril
- Cras Bom Jesus - 13 a 17 de abril
- Cras Vila Bela - 13 a 17 de abril
- Cras Caxixola - 13 a 17 de abril
- Cras – Unidade Central - 13 a 17 de abril
Sertânia:
- Câmara de Vereadores do Município - 13 a 17 de abril
- Arena Aguil (Rua 13 de Maio – Centro) - 13 a 17 de abril
Surubim:
- Cras São José - 14 de abril
- Cras Baraúnas - 17 de abril
- Rua Euclides da Cunha - 13, 15 e 16 de abril
- Cozinha Comunitária do Lério, na Zona Rural – 15 de abril
Tracunhaém:
- Assentamento Nova Canaã
- Sítio Belo Oriente
- Sítio Açudinho
Vitória de Santo Antão:
- Salão Paroquial do Distrito de Pirituba - 5 de abril
- Subprefeitura de Cacimba - 6, 10 e 15 de abril
- Assentamento Cacimba, no dia 6 de abril
- Escola Municipal Lourival de Queiroz Pedroso – Gameleira, 7 de abril
- Associação de Moradores do Sítio Cipóal - 8 de abril
- Subprefeitura de Oiteiro - 9, 13, 14 e 16 de abril
- Subprefeitura de Pirituba - 13, 14 e 17 de abril
- CMEI Professora Severina Andrade de Moura - 13 a 17 de abril
- CMEI Professora Eunice Vasconcelos Xavier - 13 a 17 de abril
- Colégio Municipal Três de Agosto - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal Comercial Prefeito José Joaquim da Silva - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal Aglaíres Silva da Cruz Moura - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal Djalma Eusébio Simões - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal Dona Francisca Breckenfeld da Costa - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal Jornalista Assis Chateaubriand - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal Jornalista Júlio Augusto Siqueira - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal José de Melo Xavier Júnior - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal Josefa Álvares da Silva - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal Lídia Queiroz Costa - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal Madre Leopoldina - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal Major Manoel Fortunato - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal Manuel Rodrigues de Andrade - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal Professora Maria Isabel Álvares - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal Rosa Amélia de Queiroz - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal Rotary Vitória - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal Santo Yves - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal Severino Joaquim Krause - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal Mariana Amália - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal Pedro Ribeiro - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal Prefeito Manoel de Holanda Cavalcante - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal Professora Gilvanete Vieira Guedes - 13 a 17 de abril
- Escola Municipal Professora Ana Maria Alves Gomes - 13 a 17 de abril
- Expresso Cidadão do Shopping Vitória Park - 6 a 11 de abril
- Centro Universitário FACOL – UNIFACOL - 13 a 17 de abril
- Secretaria Executiva de Cidadania e Direitos Humanos - 13 a 17 de abril
- Assentamento Francisco de Assis, na zona rural - 13 a 17 de abril
Pesqueira:
- Aldeia Santana - Região de Cimbres