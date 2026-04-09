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CIDADANIA Pernambuco dá inicio à Semana Nacional do Registro Civil na próxima segunda-feira (13) Ação tem como objetivo garantir a pessoas em vulnerabilidade social o acesso às documentações básicas, como RG e segunda via de certidões

A 4ª edição da Semana Nacional do Registro Civil, intitulada de "Registre-se!", começa na próxima segunda-feira (13), com a emissão de segundas vias de certidões e diversos documentos em mais de 100 polos descentralizados distribuídos em todas as regiões do estado, além da participação de todos os cartórios.

A iniciativa, coordenada em Pernambuco pela Corregedoria Geral da Justiça (CGJ-PE), acontece até o dia 17 de abril em parceria com vários órgãos e instituições. Criado em 2023, o principal objetivo do evento é garantir o acesso à documentação básica para pessoas e populações em situação de vulnerabilidade social.

A ação faz parte do programa nacional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), voltado à erradicação do sub-registro civil de nascimento e à ampliação do acesso à cidadania por meio da documentação.

Entre o público-alvo da ação, estão: a população em situação de rua; povos indígenas, povos e comunidades quilombolas; pessoas privadas de liberdade; adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas de internação; pessoas trans, travestis e transexuais; pessoas idosas; e trabalhadores e trabalhadoras rurais.

Em Pernambuco, a iniciativa foi antecipada para esta semana com ações voltadas a públicos específicos para alcançar o maior número de pessoas. Até o dia 30 de abril, estão sendo realizados atendimentos no Centro de Referência em Cidadania LGBT+, no Recife, para emissão de documentação, orientação jurídica e retificação de nome.

A programação no Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Capital também está confirmada e ocorre nos dias 9 e 10 de abril, assim como ações direcionadas a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

Durante toda a mobilização, os serviços de emissão de certidões serão garantidos pelos cartórios de registro civil, por meio da articulação com a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de Pernambuco (Arpen-PE).

Já os demais atendimentos, como emissão de título de eleitor, carteira de identidade, CPF, alistamento militar e outros serviços, serão ofertados em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), a Receita Federal, o Exército e a Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE).

A ação também conta com o apoio do governo do estado de Pernambuco, por meio do Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB) e das Secretarias de Administração Penitenciária e Ressocialização, de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco e de Administração.

As Prefeituras do Recife, de Olinda, de Paulista, de Vitória de Santo Antão, do Cabo de Santo Agostinho, de Ipojuca, de Aliança, de Surubim, de Bom Conselho e de Pesqueira também fazem parte da ação por meio da organização de diversos polos descentralizados e serviços complementares, como emissão de carteiras do Sus, vacinação e orientação.

Cidade do Recife

Em mais uma edição, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ), colabora diretamente com a Semana Nacional de Registro Civil, que acontece até o dia 17 de abril.

Na capital pernambucana, a população conta com a emissão gratuita de documentos no Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira, nas Graças; no Centro de Referência em Cidadania LGBTI+, na Boa Vista; e no Centro de Educação, Tecnologia e Cidadania Boa Vista (Cetec).

No Centro de Convivência da Pessoa Idosa, a ação será realizada nesta quinta (9) e sexta-feira (10), das 8h30 às 16h30. Para os atendimentos às pessoas 60+, serão distribuídas 20 fichas no período da manhã e outras 20, à tarde.

Na ocasião, os recifenses podem emitir segunda via de certidão de nascimento ou de casamento e terão a oportunidade ainda de obter o novo RG com uma equipe do Expresso Recife. Na sexta-feira, o público presente também conta com a vacinação contra Influenza.

No Centro de Referência em Cidadania LGBTI+, o Registre-se teve início na última segunda-feira (6) e segue até o próximo dia 17. A população LGBTQIA+ está sendo recebida de segunda à sexta, das 8h30 às 16h. Além da emissão de certidões de nascimento, casamento e RGs, outros serviços tais como orientação jurídica e retificação de registro civil também estão sendo oferecidos no local.

“Garantir o acesso à documentação civil básica é assegurar cidadania e dignidade para a população. Sem esses documentos, muitas pessoas ficam impedidas de acessar serviços públicos, benefícios sociais e oportunidades. Por isso, a Prefeitura segue apoiando iniciativas como o Registre-se, que aproximam esses direitos de quem mais precisa”, destacou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Diogo Stanley.

Por fim, do dia 13 ao dia 17 de abril, o Cetec estará aberto ao público em geral das 8h30 às 16h. Além das emissões das certidões e carteiras de identidade, os jovens da cidade poderão obter a ID Jovem – a carteira das juventudes que possibilita os benefícios de meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos. Dessa forma, serão atendidas 50 pessoas pela manhã e outras 50 durante a tarde.

Funcionamento dos Polos Descentralizados:

Recife :

Centro de Educação, Tecnologia e Cidadania (Cetec) – 13 a 17 de abril - (Serviços: Segundas vias de certidões, Carteiras de Identificação, inscrições e alterações de CPF, atendimento pelo Exército e atendimentos pelo TRE-PE, com título de eleitor) - Av. Oliveira Lima, 824 - Soledade

Centro Municipal De Referência Em Cidadania LGBT - 6 a 17 de abril - (Emissão de documentação, orientação jurídica e retificação de nome) - R. dos Médicis, 86 - Boa Vista, Recife

Centro de Convivência da Pessoa Idosa - 9 e 10 de abril - (Segundas vias de certidões, Carteiras de Identificação) - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 750 - Graças, Recife

Compaz Paulo Freire - 13 a 17 de abril - (Segundas vias de certidões) - Ladeira da Cohab, 10 - COHAB, Recife;

Compaz Lêda Alves - 13 a 17 de abril - (Segundas vias de certidões) - R. José Rodrigues, 586 - Pina, Recife

Compaz Governador Eduardo Campos - 13 a 17 de abril - (Segundas vias de certidões) - Av. Aníbal Benévolo, S/N, Alto Santa Terezinha, Recife

Aliança :

Escola Municipal de Tupaoca - 13 a 17 de abril

Escola Municipal de Mucujê - 13 a 17 de abril

Escola Municipal de Upatininga - 13 a 17 de abril

Escola Municipal de Chã do Esconso - 13 a 17 de abril

Escola Municipal de Terra Nova - 13 a 17 de abril

Belém de São Francisco :

Associação Pé de Serra Raposa, na Fazenda Pé de Serra - 13 a 17 de abril

Projeto Manga de Baixo, na zona rural - 13 a 17 de abril

Bairro Alto do Bom Jesus - 13 a 17 de abril

Bom Conselho :

Parque José Feliciano dos Santos (Parque Beira Rio) - 15 de abril

Bonito :

Secretaria de Assistência Social Municipal - 13 a 17 de abril

Cras Bem-Te-Vi - 13 a 17 de abril

Saúde no Sítio Estreito do Norte - 13 a 17 de abril

Brejão :

Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril

Posto de Saúde da Família Bela Vista - 13 e 15 de abril

ESF Mandacarú - 13 e 15 de abril

Escola Professora Mirna Maria Calado Tenório - 14 de abril

Poço do Novilho - 14 de abril

Vila Ferreira - 15 de abril

Cabo de Santo Agostinho :

Centro de Formação de Professores Elmo de Freitas - 6 a 17 de abril

Centro Administrativo – CAM 3 (Ponte dos Carvalhos) - 6 a 17 de abril

Cras Jussaral - de 6 a 17 de abril

Carnaíba :

Associação Rural do Povoado de Novo Pernambuco - 6 a 17 de abril

Carpina :

Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril

Caruaru :

Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril

Assentamento Rural Normandia - 17 de abril

Garanhuns :

Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril

Bairro da Massaranduba - 13 de abril

COHAB II - 14 de abril

COHAB III - 15 de abril

Casa da Justiça e Cidadania - 16 e 17 de abril

Ipojuca :

Praça Getúlio Vargas - 13 a 17 de abril

Jucati :

Centro de Referência de Assistência Social – Cras, na Vila do Povoado Neves - 13 e 15 de abril

Lagoa do Carro :

Escola Ernesto Geisel, na Agrovila da Barragem - 14 de abril

Escola João Teobaldo, no Sítio Campo Grande - 15 de abril

Olinda :

Expresso Cidadão - 13 a 17 de abril

Centro Cultural Grupo Bongar - Nação Xambá - 13 a 17 de abril

Paulista :

Associação de Moradores de Arthur Lundgren II - 13 a 17 de abril

Casa da Gente Espaço Multidisciplinar - 13 a 17 de abril

Petrolina :

Ilha do Massangano - 13 a 17 de abril

Projeto de Irrigação Maria Tereza - 13 a 17 de abril

Salgueiro :

Casa Comunitária "Francisca Ferreira" - 13 a 17 de abril

Associação dos Agricultores do Sítio Boa Vista – 13 a 17 de abril

Santa Maria da Boa Vista :

Assentamento Rural Catalunha da Serra - 17 de abril

São José do Egito :

Praça Central de Santa Terezinha - 13 a 17 de abril

Serra Talhada :

Cras Mutirão - 13 a 17 de abril

Cras Bom Jesus - 13 a 17 de abril

Cras Vila Bela - 13 a 17 de abril

Cras Caxixola - 13 a 17 de abril

Cras – Unidade Central - 13 a 17 de abril

Sertânia:

Câmara de Vereadores do Município - 13 a 17 de abril

Arena Aguil (Rua 13 de Maio – Centro) - 13 a 17 de abril

Surubim :

Cras São José - 14 de abril

Cras Baraúnas - 17 de abril

Rua Euclides da Cunha - 13, 15 e 16 de abril

Cozinha Comunitária do Lério, na Zona Rural – 15 de abril

Tracunhaém :

Assentamento Nova Canaã

Sítio Belo Oriente

Sítio Açudinho

Vitória de Santo Antão :

Salão Paroquial do Distrito de Pirituba - 5 de abril

Subprefeitura de Cacimba - 6, 10 e 15 de abril

Assentamento Cacimba, no dia 6 de abril

Escola Municipal Lourival de Queiroz Pedroso – Gameleira, 7 de abril

Associação de Moradores do Sítio Cipóal - 8 de abril

Subprefeitura de Oiteiro - 9, 13, 14 e 16 de abril

Subprefeitura de Pirituba - 13, 14 e 17 de abril

CMEI Professora Severina Andrade de Moura - 13 a 17 de abril

CMEI Professora Eunice Vasconcelos Xavier - 13 a 17 de abril

Colégio Municipal Três de Agosto - 13 a 17 de abril

Escola Municipal Comercial Prefeito José Joaquim da Silva - 13 a 17 de abril

Escola Municipal Aglaíres Silva da Cruz Moura - 13 a 17 de abril

Escola Municipal Djalma Eusébio Simões - 13 a 17 de abril

Escola Municipal Dona Francisca Breckenfeld da Costa - 13 a 17 de abril

Escola Municipal Jornalista Assis Chateaubriand - 13 a 17 de abril

Escola Municipal Jornalista Júlio Augusto Siqueira - 13 a 17 de abril

Escola Municipal José de Melo Xavier Júnior - 13 a 17 de abril

Escola Municipal Josefa Álvares da Silva - 13 a 17 de abril

Escola Municipal Lídia Queiroz Costa - 13 a 17 de abril

Escola Municipal Madre Leopoldina - 13 a 17 de abril

Escola Municipal Major Manoel Fortunato - 13 a 17 de abril

Escola Municipal Manuel Rodrigues de Andrade - 13 a 17 de abril

Escola Municipal Professora Maria Isabel Álvares - 13 a 17 de abril

Escola Municipal Rosa Amélia de Queiroz - 13 a 17 de abril

Escola Municipal Rotary Vitória - 13 a 17 de abril

Escola Municipal Santo Yves - 13 a 17 de abril

Escola Municipal Severino Joaquim Krause - 13 a 17 de abril

Escola Municipal Mariana Amália - 13 a 17 de abril

Escola Municipal Pedro Ribeiro - 13 a 17 de abril

Escola Municipal Prefeito Manoel de Holanda Cavalcante - 13 a 17 de abril

Escola Municipal Professora Gilvanete Vieira Guedes - 13 a 17 de abril

Escola Municipal Professora Ana Maria Alves Gomes - 13 a 17 de abril

Expresso Cidadão do Shopping Vitória Park - 6 a 11 de abril

Centro Universitário FACOL – UNIFACOL - 13 a 17 de abril

Secretaria Executiva de Cidadania e Direitos Humanos - 13 a 17 de abril

Assentamento Francisco de Assis, na zona rural - 13 a 17 de abril

Pesqueira :

Aldeia Santana - Região de Cimbres

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