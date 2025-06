A- A+

SAÚDE PE lidera transplantes renais no Norte/Nordeste e se destaca como quarto no país em procedimentos Entre janeiro e abril, foram realizados 624 transplantes no estado

A Central de Transplantes de Pernambuco (CT-PE) celebra resultados expressivos no primeiro quadrimestre de 2025, consolidando o estado como referência nacional em doações e transplantes de órgãos. Com uma taxa de 19,5 doadores por milhão de população (PMP), o melhor índice desde 2018, Pernambuco retoma os patamares anteriores à pandemia e se destaca no ranking nacional.

Entre janeiro e abril, foram realizados 624 transplantes no estado. Mantendo esse ritmo, a projeção é alcançar 1.872 procedimentos até o final do ano, o maior número já registrado em três décadas de atuação da CT-PE.

Além do aumento nas doações, o estado obteve avanços significativos na redução da negativa familiar, que caiu para menos de 50%, meta projetada desde 2021. Esse progresso reflete o investimento contínuo em educação e capacitação profissional. Em maio, quase 50 profissionais foram treinados em cursos de diagnóstico de morte encefálica e comunicação de notícias difíceis, fortalecendo as comissões de doação.

Pernambuco também se destaca no cenário nacional. Segundo o Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), o estado lidera o Norte-Nordeste em transplantes renais e ocupa a quarta posição no país em procedimentos por milhão de habitantes.

O coordenador da Central de Transplante, André Bezerra, destacou a importância da parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) e o Ministério da Saúde (MS) para Pernambuco.

“Com as políticas adotadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde de Pernambuco, finalmente temos expectativas de não só alcançar um platô, um equilíbrio entre os pacientes que entram na fila de transplantes e os que são transplantados, mas finalmente podemos ver reduzir a nossa lista de pacientes em fila de espera para um transplante de órgão e tecido”, indicou André Bezerra.

O MS reconhece o desempenho de Pernambuco e planeja implementar no estado - e no Brasil - o “Programa Agora Tem Especialistas", visando reduzir o tempo de espera por transplantes. Além disso, iniciativas como o "Projeto Córnea Zero", em fase final de construção, buscam ampliar as possibilidades de doação, inclusive em casos de mortes violentas, por meio de termo de cooperação técnica entre a SES-PE e a Secretaria de Defesa Social (SDS).

No âmbito nacional, o Brasil registrou mais de 14 mil transplantes no primeiro semestre de 2024, superando os números do ano anterior. Esse avanço é resultado de políticas públicas como a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos, sancionada em 2023, que promove campanhas educativas.

