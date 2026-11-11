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EDUCAÇÃO PE no Campus abre seleção com 1 mil bolsas de até R$ 1.240 para estudantes do ensino superior Estudantes contemplados receberão uma bolsa de apoio à permanência no valor de R$ 1.240 durante os primeiros 12 meses, e uma bolsa de manutenção, de R$ 620 mensais, pelos 12 meses seguintes

O Programa PE no Campus abriu, nesta quarta-feira (11), processo seletivo com 1 mil bolsas de aporte financeiro mensal para ex-estudantes da rede estadual que estudam em instituições de ensino superior.

Os estudantes contemplados receberão uma bolsa de apoio à permanência no valor de R$ 1.240 durante os primeiros 12 meses, e uma bolsa de manutenção, de R$ 620 mensais, pelos 12 meses seguintes.

Interessados deverão se inscrever até 25 de novembro por meio do formulário eletrônico disponível no site www.educacao.pe.gov.br.

Os candidatos interessados em integrar o programa devem ter cursado o ensino médio em escola da rede estadual de ensino, com conclusão entre 2020 e 2025.

Além disso, precisa ter sido admitido em curso de graduação presencial em instituição pública ou federal ou em instituição privada na condição de bolsista integral.

É necessário, ainda, ser beneficiário ou dependente do Bolsa Família, ou possuir renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos, e residir em município situado a, no mínimo, 30 quilômetros de distância da instituição de ensino superior.

Das vagas ofertadas, 900 são destinadas para candidatos que optarem por concorrer com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e 100 para aqueles que quiserem concorrer por meio das notas obtidas nas três etapas do Sistema Seriado de Avaliação da Universidade de Pernambuco (SSA/UPE).

Segundo a Secretaria Estadual de Educação (SEE), 25% das vagas são reservadas para grupos em situação de vulnerabilidade social ou com necessidades específicas, incluindo pessoas com deficiência, doenças graves ou raras ou diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, entre outros.

O edital destaca que os candidatos serão classificados em ordem decrescente das notas obtidas nos exames informados, após avaliação dos documentos comprobatórios.

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 8 de janeiro de 2027.

"Sabemos que ingressar no ensino superior é uma conquista importante, mas também envolve novos desafios. Por isso, o programa oferece um apoio financeiro que contribui para que esses jovens possam dar continuidade à formação acadêmica", afirmou a secretária executiva estadual de Desenvolvimento da Educação, Ana Lúcia Barbosa.



"A bolsa pode ajudar a custear despesas do cotidiano acadêmico e representa um suporte importante nesse período de adaptação à vida universitária. É uma oportunidade para que os jovens sigam investindo em seus projetos e objetivos profissionais", ressaltou o gerente geral de Desenvolvimento Pedagógico, Inovação e Projetos Especiais, Lucas Fialho.

Confira cronograma:

Inscrição no processo seletivo – 11/11 a 25/11

Divulgação do resultado preliminar – 18/12

Período de envio de recursos – 21/12 a 22/12

Divulgação do resultado final – até 8/01/2027

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