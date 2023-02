A- A+

São José do Belmont PF cumpre, em Pernambuco, mandado contra suspeito de lavagem de dinheiro por venda de ouro ilícito Organização criminosa movimentou R$ 64 milhões em lavagem de dinheiro fruto do contrabando de ouro e mineração ilegal em Roraima

A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta sexta-feira (10), um mandado de busca e apreensão na cidade de São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que movimentou R$ 64 milhões em lavagem de dinheiro fruto do contrabando de ouro e mineração ilegal em Roraima.

De acordo com a corporação, a ação faz parte da operação BAL, que também cumpre outros sete mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens no estado de Roraima, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal do estado. Em Pernambuco, nada foi apreendido na residência de um dos suspeitos.

Segundo a PF, as investigações iniciaram após agentes da Polícia Rodoviária Federal abordarem um carro em uma rodovia em Roraima e verificarem inconsistências na narrativa do passageiro, que tentou ocultar uma viagem recém-realizada ao estado de Rondônia.





Após os fatos serem encaminhados à Polícia Federal, a corporação indicou o envolvimento do homem com outros suspeitos já investigados e conseguiram revelar um esquema criminoso que teria movimentado R$ 64 milhões durante pouco mais de dois anos.



Os valores, de acordo com a PF, são oriundos da compra e venda de ouro ilegal e foram movimentados por empresas de fachada, que buscavam dar aspecto de legalidade às transações financeiras. Os suspeitos receberiam valores de diversos financiadores pelo Brasil e sacavam ou transferiam o dinheiro para pessoas e empresas no estado de Roraima, que seriam responsáveis pela compra de ouro ilegal.



Segundo a PF, o nome da operação faz alusão a um composto utilizado no tratamento de envenenamento por ouro, o BAL (British anti-Lewisite).

