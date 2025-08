A- A+

LIMPEZA Peça de roupa desprezada deveria ser lavada com água quente ou passada a ferro, mas ninguém o faz Segundo estudo, as meias apresentaram as maiores contagens de bactérias e fungos entre todas as peças de roupa após serem usadas por apenas 12 horas

Cada vez menos as pessoas se preocupam em passar as roupas a ferro. Embora os amassados já não sejam tão importantes, o costume pode ser benéfico para a saúde, pelo menos no que se refere a uma pecinha de roupa para a qual ninguém dá atenção: as meias.

Você pode pensar que as meias ficam protegidas dentro dos nossos calçados durante a maior parte do dia, mas o problema é que nossos pés estão entre os lugares mais sujos do corpo. Estudos mostram que os pés podem ter de 10 a 100 milhões de células microbianas vivendo em cada centímetro quadrado de pele.

Isso acontece porque os pés são quentes, escuros e úmidos — uma combinação que favorece a proliferação de bactérias. Além disso, os dedos têm glândulas sudoríparas, que mantêm as condições ideais para o crescimento microbiano.





Para piorar a situação, as meias acumulam sujeira e bactérias de todos os lugares por onde passamos, agindo como "esponjas microbianas" para bactérias, fungos e esporos de fungos do solo, água, pelos de animais de estimação e poeira em geral.

Em um estudo, as meias apresentaram as maiores contagens de bactérias e fungos entre todas as peças de roupa após serem usadas por apenas 12 horas. Ou seja, o problema vai além do chulé.

O resultado disso tudo? Frieiras (ou pé de atleta), olho de peixe, e outras infecções causadas por fungos, vírus e bactérias.

Para evitar o problema e deixar suas meias — e consequentemente os pés — realmente limpos, Primrose Freestone, microbiologista da Universidade de Leicester, recomenda lavá-las a pelo menos 60°C e um lava-roupas enzimático.

"As enzimas separam as bactérias da trama das fibras das meias, e a alta temperatura mata as bactérias e os fungos que estão adaptados à temperatura dos pés humanos", explica.

Se isso não for viável, o ferro de passar é a solução, especialmente na função de vapor. "Isso ajuda o calor do ferro a penetrar profundamente na meia, o que mata qualquer bactéria, vírus da verruga ou fungo do pé de atleta."

Veja também