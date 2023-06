A- A+

Pernambuco Peça do teto do Aeroporto do Recife cai em ombro de idoso Item de metal é apelidado de "colmeia"; fato aconteceu na área do embarque nacional

Em meio ao cenário de intensa movimentação, com 16 voos cancelados e outros 23 com destinos modificados por conta das chuvas, o Aeroporto Internacional do Recife, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, registrou a queda de uma peça do teto nesta quarta-feira (14).

O item de metal é apelidado de “colmeia” e caiu no ombro de um idoso que passava pela área do embarque nacional no momento. O nome e a idade dele não foram divulgados.

Em nota, a empresa Aena, responsável por administrar o local, disse que ele foi atendido pela equipe médica do próprio aeroporto e liberado na sequência.

“Uma peça do forro da sala de embarque se desprendeu do teto e caiu, por volta das 13h30 desta quarta-feira (14). Na queda, a peça, feita em metal leve, atingiu o ombro de um idoso que passava no local. Ele foi levado imediatamente pelas nossas equipes ao posto médico do aeroporto, onde foi atendido e liberado”, disse a empresa, que informou também que “uma equipe técnica do aeroporto foi acionada e está realizando a análise do local”.

A reportagem da Folha de Pernambuco, no entanto, não teve acesso permitido ao local de onde a peça caiu.

