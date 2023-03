A- A+

BRASIL Pedalada Pelada: ciclistas protestam nus no Rio de Janeiro contra violência no trânsito; veja vídeos Objetivo é conscientizar contra acidentes e a vulnerabilidade dos ciclistas; na semana passada, mesmo evento aconteceu em São Paulo

Na noite desta sexta-feira, ciclistas partiram nus da Cinelândia com destino final na Praia Vermelha, na Urca. A Pedalada Pelada, como o evento "World Naked Bike" é conhecido no Brasil, é um protesto mundial com o objetivo de chamar a atenção para a violência cometida nas ruas da cidade, sobretudo em relação a ciclistas.

Os ciclistas partiram do Cine Odeon, no Centro do Rio, por volta das 18h desta sexta-feira. O desfile noturno de bicicletas pilotadas por pessoas nuas chamou a atenção, e vídeos do grupo foram parar nas redes sociais:





Na madrugada do último domingo, em São Paulo, 30 ciclistas desfilaram pelados como parte do mesmo protesto na Avenida Paulista.





— Estamos nus no meio da maior avenida da América Latina. Isso deixa o nosso corpo vulnerável, a nossa intimidade. E a ideia com o naturismo, o nudismo, é justamente mostrar para as pessoas o quanto nós ainda somos fracos diante da força, da violência dos carros — , declarou à AFPTV Allis Bezerra, fotógrafo de 41 anos, que participou do protesto em São Paulo.





Um estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) publicado em junho do ano passado mostra que em 2021 o país registrou mais de 16.000 acidentes com internações de ciclistas em estado grave, o que representa a média de 44 por dia.





