Recife: pedestre é atropelado por caminhão na BR-101 e socorrido de helicóptero

A- A+

Um homem de 46 anos foi atropelado por volta das 16h30 desta terça-feira (15), em trecho da BR-101 no Recife. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pedestre foi atingido por um caminhão, e o motorista fugiu do local.

Segundo a PRF, a vítima apresentava lesões na face e estava desorientada, necessitando de socorro urgente. Um helicóptero foi acionado para realizar o resgate aeromédico integrado com o Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu).

Ele foi encaminhado ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife.

A ocorrência, que contou com apoio da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), causou uma interdição parcial da via de 5 minutos para o pouso da aeronave e gerou um congestionamento de cerca de 4 km.

Veja também