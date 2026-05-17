Pedestre morre após ser atropelado por caminhonete em Paudalho, na Zona da Mata
O motorista perdeu controle do carro e invadiu estrutura de segurança da BR-408
Um homem morreu após ser atropelado, na BR-408, no distrito de Guadalajara, em Paudalho, na Mata Norte de Pernambuco.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada para a ocorrência, o condutor de uma caminhonete modelo SW-4 perdeu o controle, saiu da pista, atingiu a defensa (barreira de segurança) e atingiu o homem, que morreu no local.
O acidente aconteceu no km 74 da via, por volta das 12h40 desde domingo (17),
Ainda segundo a corporação, o motorista não ficou ferido. Ele realizou teste do bafômetro e o resultado foi normal. Além da PRF, a Polícia Militar e o Instituto de Criminalística estiveram no local, aguardando o Instituto de Medicina Legal (IML) para recolher o corpo.
A Polícia Civil de Pernambuco foi procurada pela reportagem para saber das possíveis causas do acidente, mas ainda não emitiu resposta.